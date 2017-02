Tiengen Tiengener Buchhändlerin Nikola Kögel vor Narrengericht

Die 42-Jährige ist wegen "notorischem Schönreden der desolaten Situation des Weihnachtsmarktes und Infiltrierung des Bürgertums mit angelsächsischem Kulturgut" angeklagt worden. Wie gut sich die Buchhändlerin verteidigen wird, zeigt sich bei der Verhandlung am Fasnachtssamstag um 11.11 Uhr im Innenhof des Storchenturms.

Tiengen – Jetzt steht fest: Frauen werden beim Tiengener Narrengericht nicht verschont. Hätte man die erste weibliche Angeklagte Christa Bader aus dem Jahr 2014 vielleicht noch als versehentlich ausgewählt einordnen können, wird spätestens jetzt deutlich, dass das nicht der Fall ist. Denn auch für Nikola Kögel führt jetzt kein Weg mehr am Hochnotpeinlichen Narrengericht vorbei. Am Fasnachtssamstag muss sich die Buchhändlerin auf der Anklagebank des Tiengener Malefiznarrengerichtes verantworten. „Ich war sehr überrascht und habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Dass ich angeklagt bin, empfinde ich als eine Mischung aus Ehre und Furcht.“ Was von beiden Empfindungen überwiegen wird, entscheide sich dann nach dem Narrengericht.

Punkt 11.11 Uhr geht die Verhandlung im Innenhof des Storchenturms in der Tiengener Innenstadt los. Und auch wenn der 42-Jährigen noch ein paar Tage bleiben, um sich eine gute Verteidigung zu überlegen, nimmt der oberste Narrenrichter Klaus-Dieter Ritz ihre sämtliche Hoffnung auf einen Freispruch: „Egal wie gut die Verteidigung ist, bisher wurde jeder verurteilt.“ Und auch der Oberscharfrichter der Henker, Rolf Krämer, kann die Verurteilung kaum noch erwarten.

Angeklagt wird die 42-Jährige nicht in ihrer Funktion als Buchhändlerin, sondern als Pressesprecherin der Tiengener Aktionsgemeinschaft. Ihre Vergehen genauesten recherchiert hat Oliver Stanek von der Narrenbolizei. Die Anklagepunkte lauten: Notorisches Schönreden der desolaten Situation des Düengemer Weihnachtsmarktes und Infiltrierung des Düengemer Bürgertums mit angelsächsischem Kulturgut. Welche Missetaten sich hinter den Anklagepunkten verbergen, wird während der Verhandlung genauer erläutert. Doch dezente Hinweise gibt Klaus-Dieter Ritz bezogen auf den ersten Anklagepunkt: „Ich bin froh, dass nicht so viele Besucher während des Weihnachtsmarktes kommen. So bleibt er besinnlich und beschaulich.“ Zum zweiten Punkte verrät er: „Es ist schon erstaunlich, wenn bei einem Wettbewerb mehr Mitglieder in der Jury sitzen, als es Teilnehmer gibt.“

Nikola Kögels Fürsprecher Barney Müller, der seit 2011 Erfahrungen in dieser Funktion hat, sagt: „Den erste Anklagepunkt werden wir klar widerlegen können. Dazu benötige ich nur das Publikum und die Worte weniger ist mehr.“ Beim zweiten Punkt werde es schon haariger. Deshalb hofft die Delinquentin, dass möglichst viele Zuschauer als Unterstützer kommen werden. Klaus-Dieter Ritz beruhigt: „Unser Narrengericht ist zwar herzhaft rustikal, geht aber nie unter die Gürtellinie.“

Welches Urteil auf Nikola Kögel wartet, wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Vielleicht kommt sie mehr oder weniger so glimpflich davon wie ihr Vorgänger Martin Gruner, der das Narrengericht samt Henker zum Essen einladen musste. Weil Gruner das vergangenen Jahr über Buße getan hat, erhält er jetzt einen Ritterschlag, auf den sich Nikola Kögel dann im kommenden Jahr freuen kann. Falls sie standesgemäß Buße tut.

Narrengericht

Die Narrenzunft 1503 Tiengen führt ihre Tradition auf ein Narrenbrett aus dem Jahr 1716 zurück, auf dem die Namen und Handwerkszeichen einiger Amtsinhaber und die Narrenfiguren der damaligen Zeit abgebildet sind. Auf der Tafel ist zudem ein Narrengericht erwähnt. Bereits 1503 wurden alten Aufzeichnungen nach den Zünften in Tiengen durch Kaiser Maximilian I. das Recht verliehen, während der Fasnacht die Obrigkeit zu verunglimpfen, ohne bestraft zu werden. Heute setzt sich das Narrengericht aus Richter, Ankläger und Verteidiger zusammen. In aller Regel werden Tiengener Prominente angeklagt. Die Henkergruppe vollstreckt das Urteil.