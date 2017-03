Tiengen Tiengener Aussichtsturm Vitibuck wird rennoviert

Die 37 Meter hohe Stahl-Holz-Konstruktion auf dem Vitibuck ist ein Wahrzeichen des \"Städtle\" aber nach knapp 40 Jahren auch deutlich in die Jahre gekommen. Nun soll der obere Bereich, die Krone, im Herbst erneuert werden, um die Sicherheit auch weiterhin zu gewährleisten.

Tiengen – Momentan stellt die Beschaffenheit des Vitibuckturms noch keine Gefahr dar. Um zu gewährleisten, dass das auch in Zukunft der Fall sein wird, nimmt die Stadt Waldshut-Tiengen als Träger des Aussichtsturms nun die Sanierung des obersten Podests in Angriff.

Auf Anfrage berichtet Armin Müller, Angestellter des Stadtplanungs- und Baurechtsamts im Bereich der Erholungseinrichtungen, wozu auch der Vitibuckturm gehört: "Im vergangenen Jahr haben wir ein Ingenieurbüro beauftragt, eine Prüfung des gesamten Turms durchzuführen und durch Bohrlöcher den Zustand der Hölzer, insbesondere der Traghölzer, zu untersuchen." Es sei der Entschluss gefallen, dass das obere Plateau, die Aussichtsplattform des Turms, eine Generalsanierung erfahren sollte.

Die Sanierung der dreieckigen Aussichtsplattform wurde für das Haushaltsjahr 2017 genehmigt, ungefähr 50 000 bis 60 000 Euro sind eingeplant. Im Moment bemühe man sich laut Müller um die Ausschreibung und die Vergabe der Sanierungsmaßnahme. Aufgrund der schützenden Holzummantelung des Gerüsts und der umliegenden Bäume ist die untere Partie des Vitibuckturms deutlich witterungsbeständiger als die obere Plattform.

Müller erläutert: "Oben ist die Plattform ringsum offen und somit Wind und Regen ausgesetzt, es regnet fast waagerecht auf die Plattform." Dementsprechend setzen Wind und Wetter der Turmspitze zu und langfristig könne man die Stabilität nicht gewährleisten. Schließlich sei die Konstruktion aus Holz und bereits 1979 erbaut worden, erklärt Armin Müller. "Nach knappen 40 Jahren ist eine Holzerneuerung durchaus gerechtfertigt", erläutert er. Laut Müller gab es an dem Turm seit der Errichtung bisher keine großen Baumaßnahmen, von kleineren Ausbesserungen abgesehen. So habe man in den vergangenen Jahren beispielsweise einige Dielen und Balken auswechseln müssen. Ein Zimmermeister würde den Turm sowie den angrenzenden Spielplatz regelmäßig kontrollieren.

Bürger und auch Touristen hätten in der Vergangenheit ebenfalls auf kleinere Reparaturfälle hingewiesen, so Müller weiter. "Der Vitibuckturm ist durchaus ein frequentiertes Ausflugsziel und ein Wahrzeichen von Tiengen." Deshalb sei es auch in Planung, die Sanierungsmaßnahmen im Herbst, außerhalb der Schulferien, vorzunehmen, da der Vitibuckturm während der Sanierung für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein wird.

Der Vitibuckturm

Seit 1979 steht der Vitibuckturm in seiner jetzigen Form auf dem Tiengener Hausberg, dem Vitibuck. Der erste, 20 Meter hohe Vitibuckturm wurde 1936 erbaut und brannte im August 1975 aus bis heute ungeklärten Umständen vollständig ab. Die heutige Konstruktion ist 37 Meter hoch und ragt mit einer überdachten Aussichtsplattform über den Baumwipfeln hervor. Wer die 131 Stufen des Turms erklimmt, dem bietet sich bei gutem Wetter ein weitläufiger Blick über die umliegende Landschaft.