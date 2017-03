Waldshut-Tiengen Tiengen begrüßt mit Aktion "Willkommen Frühling" die warme Jahreszeit

Tausende von Narzissen gehen über die Ladentheken, wenn ab Dienstag die Aktion \"Willkommen Frühling\", die die Aktionsgemeinschaft in Kooperation mit der Stadtgärtnerei veranstaltet, über die Bühne geht. So kann sich jeder Kunde einen eigenen Blumenstrauß zusammenstellen.

Tiengen – Egal, was das Wetter macht, in Tiengen wird ab nächster Woche auf ganz persönliche Weise der Frühling begrüßt: Auf den Ladentischen der Geschäfte werden ab Dienstag einige Tage lang im Rahmen der Aktion „Willkommen Frühling“ große Sträuße gelber Narzissen, vielen besser bekannt unter dem Namen Osterglocken, stehen. Aus ihnen wird das Verkaufspersonal immer wieder einzelne rausziehen, um sie an Kundschaft weiterzugeben.

„Man kann sich so einen ganzen Strauß zusammen pflücken“, sagt Nikola Kögel, Pressesprecherin der Aktionsgemeinschaft Tiengen, die hinter der Aktion steht. Mit der Aktion präsentiert sich das Städtchen auch dieses Jahr als charmanter Frühlingsbotschafter, der schon vor dem kalendermäßigen Frühlingsanfang auf die kommende warme Jahreszeit einstimmt.

Rund 13 000 bis 14 000 Narzissen werden über die Ladentheken gehen. Sie werden aber nicht die einzigen „Farbtupfer“ sein, die nächste Woche zumindest optisch den Frühling ins Städtchen bringen. Die Stadtgärtnerei Waldshut-Tiengen hat wieder tausende von Frühjahrsblühern wie Primeln, Stiefmütterchen, Hornveilchen, Bellis und Ranunkeln gezogen. Ihre Mitarbeiter werden sie ab Montag in Tiengen und natürlich auch in Waldshut, in Blumenbeete, Verkehrsinseln, Kübel, Kästen und Brunnen pflanzen. Mit den Brunnen, die durch die Blumenpracht immer zu ganz besonderen Blickfängen werden, macht die Stadtgärtnerei den Anfang. Sie werden auch mit zugekauften Blumen geschmückt.

500 rote Tulpen und gelbe Narzissen wird die Stadtgärtnerei zusätzlich zu selbstgezogenen Blumen jeweils in Tiengen und in Waldshut in die Brunnen pflanzen. Die Kosten für die zugekauften Blumen und das Herrichten der Brunnen übernehmen in Tiengen die Aktionsgemeinschaft und in Waldshut, der Werbe- und Förderungskreis. Unter Federführung von Kurt Reckermann von der Aktionsgemeinschaft bekommen in Tiengen der Josef- und Marienbrunnen sowie der Brunnen am Marktplatz Unterbauten aus Holz. Darüber kommt als Untergrund für die Erde, eine Folie. In Waldshut unterstützen ortsansässige Firmen das Herrichten von insgesamt vier Brunnen.

Wissenswertes

Die meisten Narzissenarten stammen aus Südwesteuropa. Durch Züchtung entstanden im Laufe der Jahrhunderte über 20 000 Sorten. In Rasenflächen gepflanzt, ist es wichtig die Pflanzen einziehen zu lassen, das heißt erst abzumähen, wenn das Laub gelb geworden ist (ca. Anfang Juni). Die Narzissen treiben dann gewöhnlich im kommenden Jahr wieder aus und haben gegenüber Tulpen den Vorteil, dass die Zwiebeln nicht von Wühlmäusen gefressen werden. Quelle: Stadtgärtnerei