Tiengen Theater: Ein stummes Spiel um Leben und Tod

Viel Applaus für Freies Ensemble Hochrhein, das den Stummfilm von Fritz Lang der müde Tod im Tiengener Schlosskeller aufführte. Schauspieler meistern Theater ohne Sprache und das Premierenpublikum ist hin und weg.

Tiengen – Geht das überhaupt, Theater ohne Sprache? Wie gut das geht, bewies jetzt das „Freie Schauspiel Hochrhein“ eindrucksvoll mit dem Stück „Der müde Tod“ frei nach dem Stummfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1921. In einer Bühnenfassung in fünf Versen von Regisseur Daniel Leers hat dieser mit seinem achtköpfigen Ensemble und dem Trio Morendo das Stück für den Tiengener Schlosskeller inszeniert. Er selber sagte bei der Premiere: „Es war eine Herausforderung für Schauspieler und Musiker. Wir brauchten statt großer Worte die große Gestik und Mimik.“

Es wurde wirklich ein ungewöhnlicher, berührender Abend! Sehr geschickt wurde eine Säule umspielt und damit nicht nur für die Musiker (Joachim Borgmann, Klavier, Ulf Kühner, Oboe und Constanze Bark, Cello) eine Nische geschaffen sondern auch die Bühne erweitert.

Für die Zuschauer gab es sogar eine mehrstufige Tribüne. Die Handlung ist kurz erzählt: Eine junge Frau (hinreißend gespielt von Dora Balog) verliebt sich leidenschaftlich in einen jungen Mann (überzeugend Niko Kampermann), der ihre Liebe stürmisch erwidert. Alle nehmen an dem Glück Anteil – der Apotheker, Bettler, Trinker, Doktor, Richter oder die Wirtin und ein junge Ehepaar. Doch da gibt es diesen dunklen Fremden, den Tod. Wo er auftaucht, untermalt von der klagenden Oboe, stirbt ein Mensch. Sein nächstes Opfer ist der junge Mann.

Doch die Liebende wehrt sich verzweifelt, wütet gegen den Tod und schließt schließlich einen Pakt mit ihm. Denn auch der Tod (düster und berührend gespielt von David Miller) leidet unter seiner Aufgabe: „Ich hole die Menschen doch nur ab.“ Der Abend kreist in starken Bildern um das Thema Tod. Dafür sorgen mit viel Dramatik, Witz und Temperament die andern sieben Schauspieler in ihren Mehrfachrollen: Klaus Herold, Ulrich Grossmann, Désirée Leers, Melanie Metzger und Deniz Özmen. Mit viel Spielfreude gestalten sie das düstere Geschehen, oft dunkel ausgeleuchtet durch Kerzen. Doch im Zentrum steht die zauberhafte Dora Balog – schwebend und tänzerisch in ihrer Anmut, leidenschaftlich in ihrer hitzigen Auseinandersetzung mit dem Tod.

Aber der Abend lebt und gewinnt vor allem auch durch die Musik: Mit Stücken von Erik Satie, Edvard Grieg, Franz Schubert, Robert Schumann, Emile Agnel und anderen untermalt das Trio einfühlsam das dramatische Geschehen. Stürmischer Beifall des Premierenpublikums.

am 21./ 22./ 26./ 27. und 28. Januar sowie am 1./ 4. und 5. Februar, jeweils 20 Uhr