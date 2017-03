WaldshutTiengen Teppichhaus Jordan zeigt geheimnisvolle Bilder aus Australien

Eine Ausstellung im Teppichhaus Jordan gibt Einblick in die Kunst der Aborigines und entführt beeindruckend in die Wüste Australiens.

Tiengen (hg) Eigentlich versteht sich das Teppichhaus Jordan im Gewerbegebiet in Tiengen nicht als Kunstgalerie, aber in Verbindung mit der renommierten Kunstgalerie "Artkelch" in Freiburg, die sich auf ein gehobenes Segment der "Contemporary Aboriginal Art", vorwiegend aus den Wüstenregionen im Zentrum Australiens spezialisiert hat, wurde nun eine Ausstellung eröffnet. Zur Vernissage, die mit rund 60 Personen sehr gut besucht war, vermittelte die Galeristin Robyn Kelch, die selbst in Australien aufwuchs, einen umfangreichen Einblick in die Entstehung der Kunstwerke und die Ambitionen der Künstler.

Die Kunst der australischen Ureinwohner ist die mit der weltweit ältesten Tradition, es ist eine Sprache mit geheimnisvollen Zeichen, die gemalt in Sand oder auf Körper Botschaften vermittelte, später auf Wände und Leinwand dann übertupft wurde, um diese Botschaften wieder (teilweise) verschwinden zu lassen. Eine uralte Überlieferung von Zeichen und Muster, die in der Kultur immer wiederkehren und stets aus der Vogelperspektive zu erkennen sind. Die Darstellungen beziehen sich auf das ganze Leben einer Person, auf eine individuelle Schöpfungsgeschichte jedes Einzelnen, oder dessen Entwicklungsprozess, die Bilder können somit auch als Erzählungen verstanden werden.

Einige Künstler sind recht alt, teilweise über 90 Jahre, die dem Betrachter mit den Bildern eine ganz eigene Bedeutungsperspektive vermitteln können. Meist sind die Künstler in Kunstzentren organisiert und haben somit eine Garantie, dass ihre Bilder zu fairen Preisen gehandelt werden und dass die Muse des Malens und nicht der Zeitdruck unter der die Bilder angefertigt werden, im Vordergrund steht. "Der hohe Anspruch an Authentizität, an Qualität und respektvollem wie würdevollem Umgang mit der Kunst und den Künstlern ist uns ein besonderes Anliegen", erklärte Robyn Kelch und ergänzte: "Dies verbindet uns besonders mit dem Teppichhaus Jordan, welches ebenfalls beim Teppichhandel diese Standards verfolgt."

Die Verschmelzung der Teppiche, mit der Aussagekraft der Bilder aus der Wüste Australiens, die mit den Formen und Farben bestens korrespondieren und sorgsam mit viel Liebe arrangiert wurden, erzielt eine ganz besondere Wirkung, die der Ausstellung einen besonderen Charme verleiht.

Zu sehen sind die über 70 Exponate noch bis zum 15. April zu den üblichen Öffnungszeiten des Teppichhauses.