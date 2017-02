Waldshut Tausende strömen zur Närrischen Gass in die Kaiserstraße

Narro-Zunft Waldshut und Guggenmusik Waldstadtfäger organisieren Narrenmeile mit vielen neuen Attraktionen.

So viele Besucher gab es bei der Närrischen Gass in Waldshut schon seit Jahren nicht mehr. Seit etwa 11 Uhr strömten die Besucher in die Waldshuter Innenstadt. Ab 11.30 Uhr spielten die ersten Guggenmusiken. Zahlreiche Vereine sorgten für Stärkung und gleich mehrer Festzelte, ein Party-Bus und einige Stände heizten dem Publikum neben den Guggenmusiken kräftig ein. Traditionell wird im Metzgertörle noch bis spät in die Nacht gefeiert.