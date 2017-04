Waldshut-Tiengen Tattoo-Expo in Tiengen: Die malerische Kunst am Körper

Tattoo-Expo in Tiengen: Die malerische Kunst am Körper

Tätowierer stellen in der Tiengener Stadthalle am 29. April ihre Künste vor. Vom dezenten Blickfang bis zur großflächigen Körperbemalung ist alles auf der Tattoo-Expo zu sehen.

Tiengen (bin) Das geht unter die Haut. Zum 18. Mal stellen am Samstag, 29. April, von 12 Uhr bis 24 Uhr, und am Sonntag, 30. April, von 11 Uhr bis 18 Uhr, Tätowierer in der Tiengener Stadthalle ihre Künste vor. Dann wird sich die Halle wieder in eine Galerie wandelnder Kunstwerke verwandeln, die traditionell auch viele Neugierige anlocken wird.

Die Tattoo-Expo 2017 wird vom Tiengener Motorrad-Club „Born to be Wild“ organisiert. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung im Jahr 2000 vom ehemaligen Tiengener Motorradclub „Chosen Few“. Seit 2012 sind die Mitglieder von „Born to be Wild“ Veranstalter des Events, der aus dem Tiengener Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist.

Das Tätowieren ist fast so alt wie die Menschheit. Zunächst war Tätowieren in Europa als „pricking“, das heißt Stechen, bekannt. Erst Ende des 18. Jahrhunderts brachte James Cook das polynesische Wort „tatu“ nach Europa.

In der westlichen Welt zählten Menschen mit Tattoos stets zu den Außenseitern. Sie wurden als primitiv und pervers, ja gar als gefährlich angesehen. Heute gilt das Tattoo in weiten Kreisen der Gesellschaft durchaus als salonfähig. Am Wochenende werden sich wieder jede Menge Neugieriger um die Stände der Tätowierer drängen, ihnen bei ihrer Arbeit am Körper zusehen. Der Eine oder Andere steht dann sicher vor der schwierigen Entscheidung, ob er sich selbst ein Tattoo stechen lassen will.

Die Besucher der Messe werden seriös beraten und können sich direkt vor Ort ein Tattoo stechen zu lassen. Die Veranstalter weisen allerdings darauf hin, dass Jugendliche unter 18 Jahren nicht tätowiert werden.

Neben dem Tattoo steht auch das Piercing, vor allem bei jungen Leuten, hoch im Kurs. Piercings können direkt am Verkaufsstand von Fachleuten implantiert werden. Natürlich wird in der Halle auch das passende Outfit angeboten. An vielen Ständen bieten Händler Leder- und Latexmode, Gothic Cloths, Silber- und Lederschmuck sowie jede Menge Accessoires für Motorradfahrer an.