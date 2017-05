Waldshut-Tiengen Tattoo Expo: Stadthalle präsentiert sich als lebendige Bildergalerie

Die Tattoo-Expo hat zahlreiche Besucher in die Stadthalle Tiengen gelockt. 20 Tätowierer aus Deutschland, der Schweiz und Italien hatten alle Hände voll zu tun.

Tiengen (bin) Zum 18. Mal hatte am vergangenen Wochenende die „Tattoo-Expo“ in der Tiengener Stadthalle ihre Pforten geöffnet. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung, die unter Insidern längst Kultstatus genießt, im Jahr 2000 vom Tiengener Motorradclubs „Chosen Few“. Seit einigen Jahren sind die Mitglieder des MC „Born to be Wild“ Veranstalter des zweitägigen Events, der aus dem Tiengener Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist.

Auch die Tattoo-Expo 2017 lockte wieder scharenweise interessierte und neugierige Besucher in die Stadthalle. Die Halle glich am Wochenende einer lebendigen Bildergalerie. Denn wer sich tätowieren lässt, der will schließlich die Kunstwerke, die seinen Körper zieren, auch zeigen.

Zwei Tage lang hatten die rund 20 Tätowierer aus Deutschland, der benachbarten Schweiz und Italien alle Hände voll zu tun, um der regen Nachfrage nach extravagantem Körperschmuck nachzukommen. In dichten Trauben scharten sich die Zuschauer um die Boxen, um zu verfolgen, wie Kunstwerke auf der Haut der Kunden der Tätowierer Formen annahmen. Das Spektrum der Arbeiten reichte vom dezenten kleinen Tattoo bis hin zu großflächigen Körperbildern, die Rücken, Brust, Beine oder ganze Arme zieren sollen.

