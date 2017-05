Waldshut-Tiengen Tatort-Kommissar Charles Brauer erweckt Schülertexte zum Leben

Schauspieler Charles Brauer liest Werke aus der Arbeitsgemeinschaft für kreatives Schreiben an der Realschule Tiengen vor.

Bei einem Abend im Schlosskeller las Charles Brauer Texte jugendlicher Autorinnen, die im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft für kreatives Schreiben an der Realschule Tiengen entstanden sind. Spannung lag in der Luft, als Brauer die Bühne betrat. Besonders die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft konnten es kaum erwarten, zu hören, wie der Schauspieler ihre Texte zum Leben erwecken würde.

Zum Auftakt entführte Charles Brauer das Publikum mit dem Gedicht „Ich bin in meiner Fantasie“ von Carina Zieringer (6c) ins Reich der Imagination. Danach folgten Texte von Milena Mergell (7c) und Tamara Strauß (7a), in denen sie Assoziationen, die ihnen zu dem Begriff „Treppenhaus“ in den Sinn gekommen waren, verarbeitet haben. Alessandra Teinzer (7a) und Tamara Strauß (7a) wurden von der Natur zu ihren Gedichten „Warm und kalt“ beziehungsweise „Sonne und Schatten“ inspiriert. Während der bekannte Schauspieler die Texte vorlas, erschienen die Fotos der Autorinnen samt Text-Illustrationen, die im Kunstunterricht unter Anleitung von Todd Purchase entstanden waren, auf einer Leinwand. Zwischendurch trug der Saxophonist Benedict Boll (8b) zur musikalischen Unterhaltung bei.

Für Sunny Arndt (7c) und Hannah Schönberg (10a) bot die Beschäftigung mit einem Zeitungsartikel über einen Neunjährigen, der seinem zweijährigen Bruder das Leben rettete, einen Schreibanlass. Dieser führte die Nachwuchsautorinnen in völlig unterschiedliche Richtungen. Während der Bericht Sunny zu ihrer einfühlsamen Erzählung „Das Schreckenserlebnis“ veranlasste, brachte er Hannah auf eine Idee, die sie in dem spannenden Zwiegespräch „Leben retten“ umsetzte.

Heiterer ging es anschließend mit einer Erzählung von Lydia Gorgos (6b) mit dem Titel „Nichts da“ weiter, in der sie von den Erlebnissen eines tollpatschigen Mädchens berichtet. Besonders unterhaltsam waren auch die beiden Dialoge „Das Herz eines jeden Mädchens – Schminke“ von Carina Zieringer (6c) und „Falsche Blickrichtung“ von Hannah Schönberg (10a). Im Vorfeld hatte sich Charles Brauer Zeit genommen, die Dialoge mit den Mädchen zu proben und ihnen professionelle Tipps zu geben.

Am Ende des ersten Programmteils sprach Charles Brauer den Realschülerinnen seine Hochachtung aus: „Ich gratuliere den Schreiberinnen, besser gesagt den jungen Autorinnen, zu ihren wunderbaren Texten.“ Mit einem etwas verschmitzten Lächeln fügte er noch hinzu: „Vielleicht findet die ein oder andere ja den Weg in die Literatur – wir könnten es gebrauchen.“

Nach der Pause unterhielt Charles Brauer das Publikum auf humorvolle Weise unter anderem mit literarischen Texten von Erich Kästner, Horst Wittmer und Thomas Bernhard. Zum Abschluss des Abends dankte Thomas Loichinger als Vorsitzender des Fördervereins der Realschule Tiengen Charles Brauer für die gelungene Lesung. Der Förderverein hatte die Veranstaltung anlässlich seines zehnjährigen Bestehens ermöglicht.