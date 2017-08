Waldshut Tag der offenen Tür

Eine letzte Möglichkeit zur Besichtigung der Waldshuter Stadthalle während der Bauphase bietet die Stadt Waldshut-Tiengen Besuchern am Samstag, 23. September, 13 bis 16 Uhr.

Besichtigung der Stadthalle: Ein letztes Mal bekommen Besucher die Gelegenheit bei einem Tag der offenen Tür am 23. September, 13 bis 16 Uhr, die Stadthalle in Waldshut während der Bauphase zu besichtigen. Empfingen im Februar noch frischer Beton und Mauerwerk das Publikum, so steht diesmal die Technik im Mittelpunkt der Veranstaltung. Interessierte können sich über die Komplexität der für den Betrieb von Stadthalle und Schwimmbad erforderlichen Systeme und Anlagen informieren. Diese werden danach – für die Gäste unsichtbar – hinter Verkleidungen und Raumausstattung zurücktreten. Die öffentliche Besichtigung der Baustelle findet von 13 bis 16 Uhr statt. Aus Sicherheitsgründen erfolgt ein geführter Rundgang, bei dem Vertreter der S4-Architekten und der Stadtwerke für fachliche Auskünfte zur Verfügung. Bild: Stadt Waldshut-Tiengen