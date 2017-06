Waldshut-Tiengen Tag der kleinen Forscher: Kinder entdecken die Natur

300 Kinder erforschen bei den Tagen der kleinen Forscher im Garten der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut die Welt und erleben dabei deren Vielfalt. Was hinter dem Tag der kleinen Forscher steckt, erfahren Sie hier.

Waldshut (jom) Forschen und Entdecken – das konnten knapp 300 Kinder an zwei Tagen im Stoll-Vita-Garten in Waldshut bei den "Tagen der kleinen Forscher". Jedes Jahr gibt es diesen bundesweiten Aktionstag, initiiert vom Haus der kleinen Forscher in Berlin, der Kindern das Forschen und Entdecken in den Naturwissenschaften und der Technik ermöglicht. Am Hochrhein bildet die Südwestmetall Hochrhein das lokale Netzwerk und organisierte gemeinsam mit der Stoll-Vita-Stiftung und der Justus-von-Liebig-Schule bereits zum elften Mal den Tag der kleinen Forscher für die Kinder aus den Kindertagesstätten der Region. Dieses Jahr stand der Aktionstag unter dem Motto "Meine, deine, unsere Welt – Vielfalt leben". An verschiedenen Stationen, die von Schülern der Justus-von-Liebig-Schule betreut wurden, konnten die Kinder Kräutertee und Kräuterbonbons herstellen, mit Farben experimentieren und die Vielseitigkeit der Heilpflanze Rose erforschen. Die Kinder machten fleißig mit und hatten sichtlich Spaß.

"In diesem Jahr haben wir aus dem einen Aktionstag zum ersten Mal zwei gemacht", erklärt Netzwerkkoordinatorin Monika Schmitt. "Dadurch haben die Kinder mehr Zeit an den einzelnen Stationen und wir können besser mit ihnen forschen und reden." Die Kinder kommen aus dem ganzen Landkreis und sind unterschiedlich alt. "Es ist interessant zu sehen, wie verschieden die Kinder an manche Aufgaben rangehen", so Monika Schmitt. "Während die Jüngeren oft noch etwas zaghafter und vorsichtiger sind, legen die Vorschulkinder meist gleich richtig los. " Das Ziel dieser Aktionstage ist es, den Kindern die Naturwissenschaften näher zu bringen. "Dabei ist es wichtig, den Bezug zum Alltag nicht zu verlieren", betont Schmitt. "Nur so verstehen die Kinder, was sie hier machen und können etwas damit anfangen."