Gurtweil Tablets erobern den Unterricht: Eine Werkrealschul-Klasse in Gurtweil testet Tablets im Unterricht

Vokabeln lernen, Videos drehen oder Präsentationen halten – die Schüler der Klasse 8a der Grund- und Werkrealschule Gurtweil machen das Digital. Sie haben im Rahmen des Klasse!-Projekts von SÜDKURIER und EnBW Tablets zur Verfügung gestellt bekommen. Und nutzen diese fleißig.

Es ist ein ungewohntes Bild, das sich bietet, wenn man das Klassenzimmer der Klasse 8a der Grund- und Werkrealschule in Gurtweil betritt. Es liegen nicht nur Hefte, Bücher und Stifte auf dem Tisch, sondern auf jedem Platz auch ein Tablet. 25 Geräte hat die Klasse im vergangenen Dezember im Rahmen des Klasse!-Projekts von SÜDKURIER Medienhaus und EnBW bekommen. Und diese werden fleißig genutzt.

Vokabeln lernen, Videos drehen oder Präsentationen halten – all das kann bei den 25 Schülern, zu denen sechs Inklusionsschüler mit geistiger Behinderung und ein Vorbereitungs-Schüler aus Afghanistan gehören, digital erfolgen. Die 14-jährige Schülerin Michelle Probst ist begeistert: „Ich finde es toll. Wir müssen auch nicht mehr in den Computerraum, sondern können im Klassenzimmer bleiben.“ Klassenlehrer Arne Scharf sieht in dem technischen Fortschritt ebenfalls große Vorteile: „Ich sehe auf jeden Fall eine Zukunft darin. Auf der Didacta, der großen Bildungsmesse, gab es ganze Hallen, in denen es um dieses Thema ging.“ Der Alltagstest müsse in der Klasse von ihm und Andreas Obergfell, Klassenlehrer der Inklusions-Schüler, nun zeigen, was Sinn mache, was wirklich genutzt wird und was bezahlbar ist. „Oft sind es kostenlose Programme, die einen Nutzen bringen“, sagt er.

An diesem Morgen ist das Lern-Programm Kahoot im Einsatz. Mit einem von Arne Scharf vorbereiteten Test wird der Unterrichtsstoff der letzten Stunde wiederholt. Innerhalb von 20 Sekunden muss auf dem eigenen Tablet eine Antwort ausgewählt werden. Das Flüstern wird lauter, die Schüler fiebern mit. Die direkte Rückmeldung, wer wie schnell und wie viele von ihnen richtig geantwortet haben, kommt gut an. „Ich möchte es nicht so halten, dass der Unterricht durch die Tablets bestimmt wird, sondern Anknüpfungspunkte suchen, wo sie eine Ergänzung sind“, erklärt Klassenlehrer Arne Scharf. Die Unterrichtsinhalte seien die selben, nur die Form ist durch die Technik manchmal eine andere: „Zum Beispiel machen wir für Vorträge Präsentationen auf dem Tablet, während die Parallelklasse Plakate bastelt.“

Das Klasse!-Projekt

Die Grund- und Werkrealschule veranstaltet am Samstag, 18. März, von 9.30 bis 12.30 Uhr einen Tag der offenen Tür. In einem Workshop für Viert- und Fünftklässler werden auch die Tablets zum Einsatz kommen.

Das Medienhaus SÜDKURIER und der Partner EnBW Energie Baden-Württemberg AG veranstalten seit 20 Jahren das Medienprojekt Klasse! mit den Varianten Klasse! Kids und Klasse! Beruf. Ziel des Projektes ist es, Schülern Medienkompetenz am praktischen Beispiel zu vermitteln. Weit mehr als 200 000 Schüler haben bereits teilgenommen. Weitere Informationen im Internet: www.suedkurier.de/klasse oder www.enbw.com/klasse