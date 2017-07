vor 1 Stunde Peter Rosa Waldshut-Tiengen Swinging in the rain: So schön war das Jazzfest 2017 in Tiengen - Mit Videos

Tausende Besucher kamen zum Tiengener Sommer und haben die Musik von 100 Musikern in 14 Ensembles genossen. Eine besondere Episode gab es am Samstag. Als plötzlich ein heftiger Wolkenbruch niederging haben die Sarazac Swingers das Publikum spontan auf die Bühne geholt und sie so vor dem Regen gewarnt.