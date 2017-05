Waldshut-Tiengen Stück über Martin Luther beendet Theatersaison

Mit einem Stück über Martin Luther ging die Theatersaison in der Tiengener Stadthalle zu Ende. Wie es die elf Schauspieler geschafft haben, das Publikum mit einem einfachen Bühnenbild in den Bann zu zeihen, erfahren Sie hier.

Tiengen (til) Mit dem Historiendrama "Martin Luther & Thomas Münzer oder die Einführung der Buchhaltung" von Dieter Forte endete die Theatersaison in der Tiengener Stadthalle. Das Euro-Studio Landgraf gestaltete mit zehn Schauspielern und einer Schauspielerin – alle in Mehrfachbesetzung – die farbige Epoche zwischen 1514 und 1525. Es ging dabei um drei zornige junge Männer: um den Mönch Martin Luther (Thomas Henniger von Wallersbrunn) und um seine Mitkämpfer Thomas Münzer (Jörg Pauly) und Karlstadt (Gregor Eckert). Vor allem aber ging es dabei um Macht – um die Macht des Geldes, vertreten durch den Bankier Jakob Fugger (Karsten Klemm), um die Macht der Kirche und um die weltliche Macht. Und immer um Luther, der zum Spielball der Mächtigen wurde. Regie an diesem recht langen aber spannenden Abend hatte Manfred Langner.

Die Bühne – in verschiedenen Farben ausgeleuchtet – war äußerst sparsam aber wirkungsvoll gestaltet mit Gebälk, das in die Tiefe führte, dazu gelegentlich ein herein geschobener Stuhl, ein Tisch oder ein Regal. Sie war Schauplatz für den Papstpalast in Rom, Residenz des Kurfürsten von Sachsen, Kontor von Fugger, den Reichstag zu Worms 1521 oder einfach nur Studierstube und mehr. Im Mittelpunkt stand das Wort. Langweilig? Im Gegenteil: Alle Akteure gestalteten ihre unterschiedlichen Rollen mit Ironie und Humor, mit gelegentlichem Dialekt oder kleinen persönlichen Ticks. Köstlich der sächselnde Kurfürst Friedrich der Weise (hervorragend gespielt von Markus Born) oder der kindische Kaiser Karl V. (Richard Erben), der Jojo spielt, unbedingt Krieg führen will und die Weltkarte am Körper seiner Geliebten erforscht.

Doch auch bei den überwiegend ernsthaften Passagen, die sich in rascher Folge ablösten, war die Inszenierung einfallsreich und immer wieder von beklemmender Aktualität. Vor allem nach der Pause kam es zu spannenden Konfrontationen – etwa zwischen Fugger und dem Kaiser oder zwischen Luther und Münzer, der sich als Bauernführer radikalisiert. Umso versöhnlicher der Papst (Reinhard Froboess) in der großen Schlussszene: "In 500 Jahren werden wir merken, dass überhaupt keiner von uns Recht hat". Viel Beifall für einen interessanten Abend. (til)