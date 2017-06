Tiengen Streit um Fahrrad: Mann droht Schläge an  und gibt das Rad später wieder zurück

Streit um Fahrrad: Mann droht Schläge an – und gibt das Rad später wieder zurück

Am Dienstagabend wechselte ein Fahrrad kurz seinen Besitzer, bevor es kurz darauf seinem rechtmäßen Fahrer zurückgegeben wurde. Laut Polizei ein Fall von räuberischer Erpressung.

Kurz vor 21 Uhr traf ein 30-jähriger Fahrradfahrer am Bahndamm in Tiengen auf einen Mann, der behauptete, dass das von ihm gefahrene Fahrrad ihm gehöre. Nach einer längeren Diskussion packte der Mann das Vorderrad und drohte dem Radbesitzer Schläge an, sodass dieser das Fahrrad losließ und der unbekannte Mann damit fortfahren konnte.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen zunächst ohne Erfolg. Angehörige des geschädigten Radfahrers konnten noch in der Nacht den Mann samt Fahrrad in der Nähe des Tatortes erkennen und stellten diesen zur Rede. Dieser gab schließlich das Fahrrad wieder zurück, berichtet die Polizei. Formell habe sich bei dem unfreiwilligen Radtausch um eine räuberische Erpressung gehandelt, erklärt Polizeisprecher Mathias Albicker.