Waldshut-Tiengen Streit in Schnellrestaurant: Frau verletzt Mitarbeiterin mit Auto

Nach Streit um die Bezahlungsweise hat die Besucherin eines Waldshut-Tiengener Schnellrestaurants eine Mitarbeiterin mit dem Auto angefahren und verletzt. Die Polizei nahm die Beschuldigte vorläufig fest.

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Besucherin und dem Personal eines Schnellrestaurants im Waldshut-Tiengener Gebiet Kaitle kam es am Freitag. Eine 41 Jahre alte Frau hatte gegen 14.30 Uhr ein Menü bestellt, wollte dies aber nach Polizeiangaben erst nach dem Verzehr bezahlen. Als dies abgelehnt wurde, wurde die Frau laut Polizeibericht provokant und beleidigend. Ihr wurde ein Hausverbot erteilt und die Polizei verständigt. Als die Frau wegfahren wollte, stellten sich zwei Mitarbeiter vor das Auto, um ein Wegfahren der Frau vor dem Eintreffen der Polizei zu verhindern. Die Frau fuhr laut Polizeibericht trotzdem an, dabei sei eine 38 Jahre alte Mitarbeiterin des Lokals am Fuß und am Kopf verletzt worden. Andere Zeugen verhinderten die Weiterfahrt, indem sie sich gegen das Auto stemmten und es schließlich mit Steinen und anderen Fahrzeug am Wegfahren hinderten. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, eine Blutentnahme wurde veranlasst, ihr Führerschein von der Polizei beschlagnahmt.