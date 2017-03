Waldshut-Tiengen Steinbeis-Business-Akademie (SBA) bietet bald Fernstudium in Waldshut

In den Kaufmännischen Schulen in Waldshut wird es ab September die Möglichkeit geben, über die SBA ein Fernstudium zum Bachelor of Arts abzuschließen. Die monatlichen Gebühren betragen 210 Euro.

Waldshut/Wutöschingen (hg) Der Kreistagsausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus des Landkreises Waldshut tagte im Rathaus in Wutöschingen, Gegenstand der Sitzung war im Wesentlichen die Einrichtung eines Studienzentrums der Steinbeis-Business-Akademie (SBA) an der Kaufmännischen Schule in Waldshut.

An der SBA wird ab September ein Fernstudium Bachelor of Arts in Business Administration mit Präsenzzeiten angeboten. Der Kreistag befürwortete die Einrichtung einstimmt. Bereits im Sommer 2016 wurde in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM), mit Sitz in Bielefeld und der Justus-von-Liebig-Schule ein Fernstudiengang Bachelor of Arts für Sozialpädagogik & Management beschlossen, dieser startet ebenfalls im Herbst. „Da wir uns damit abfinden müssen, aufgrund der Landesrichtlinien hier in den Landkreis keine Fachhochschule zu bekommen, sind die Kooperationen mit der FHM und der SBA praktikable Alternativen“, bestätigte Landrat Martin Kistler die angestrebte Hochschuleinrichtung.

Die Studiengänge der SBA sprechen Auszubildende an, die praxisnah und ergebnisorientiert parallel zur Ausbildung oder auch im Anschluss daran wissenschaftlich fundierte Lehrinhalte zur qualifizierten Weiterbildung nutzen möchten.

Die Regelstudienzeit beträgt 42 Monate, versäumte Seminare können innerhalb dieser Zeit nachgeholt werden. Der qualifizierte Hochschulabschluss ist weltweit international anerkannt und akkreditiert. Die Studiengebühren werden durch einen gesponserten Kooperationspreis vom Landkreis von 10 980 Euro auf 8820 Euro reduziert, um den Studiengang im Landkreis einzuführen, bedarf es zunächst einer Anschubfinanzierung von 10 000 Euro. Bei einer jährlichen Belegung des Studiums mit 15 Studierenden wird nach dem Jahr 2021 eine Kostendeckung für den Landkreis zu erreichen sein. „Viele Schüler überlegen sich nach der Ausbildung eine direkte Weiterbildung, die berufsbegleitend oder parallel zur Ausbildung möglich ist, jetzt besteht die Gelegenheit, direkt nach vier Jahren einen Bachelor-Abschluss in der Taschen zu haben“, lobte Norbert Lüttin, Schulleiter der Kaufmännischen Schule die geplante Einrichtung.

Die Steinbeis-Business-Akademie (SBA) wurde 2001 gegründet und steht für den Kompetenztransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, 50 festangestellte Dozenten der Fachhochschulen und dualen Hochschulen sowie nebenberufliche Dozenten lehren die Studieninhalte wie Wissenschaftliches Arbeiten und Methoden, Projektmanagement, Unternehmensführung, Organisation sowie Wirtschafts- und Arbeitsrecht. Die monatlichen Studiengebühren für Bachelor of Arts in Business Administration in Waldshut belaufen sich auf 210 Euro, die Regelstudienzeit beträgt 42 Monate, die Einschreibegebühr beträgt 540 Euro.