Waldshut Stein für Stein entsteht die neue Wallstraße

Verlegung des neuen Fahr- und Gehbereichs schreitet zügig voran. Mit der Fertigstellung wird spätestens Mitte 2018 gerechnet. Neue Wasserleitungen und Leerrohre für Breitbandleitungen werden mitverlegt. Parkmöglichkeiten sollen erhalten bleiben.

Waldshut – Die Sanierung der Wallstraße schreitet Stein um Stein voran. Nur noch rund 30 Meter fehlen den Arbeitern zum ersten Etappenziel, dem Metzgertörle. Bereits jetzt erstrahlt die Durchfahrt zwischen unterer Kaiserstraße, Wallstraße und Wallgraben in hochwertigem, roten Porphyr, einem Pflasterstein, der im Südtirol gebrochen wird.

Derzeit werden die Steine von der Kaiser GmbH für Pflaster- und Natursteinbau in einem sogenannten Segmentbogenverband verlegt, welches dem existierenden Muster in der Kaiserstraße ähnelt. Für die seitlichen Gehbereiche hatte sich der Gemeinderat bewusst für Porphyr-Platten. Diese sind durch ihre geringe Anzahl von Fugen leichter mit Rollstühlen, Rollatoren und anderen Gehhilfen zu begehen und somit barrierefrei.

"Die Herausforderung ist es, eine ebene Fläche – auch an den leicht abschüssigen Stellen – zu pflastern, ohne eine Rüttelplatte zu verwenden", sagt Jörg Kaiser von der Kaiser GmbH. Laut Bürgermeister Joachim Baumert habe die Maßnahme einen hohen Anspruch, da im Altbestand historischer Gebäude gearbeitet und der Verkehrssituation Rechnung getragen werden müsse. Erschwerend hinzu kommt, dass die hier ansässigen Geschäfte auch während der Bauarbeiten für den Lieferverkehr erreichbar bleiben müssen. Deshalb hatte man sich für die abschnittweise Durchführung entschieden. "Es muss hier achtsamer gearbeitet werden", so Joachim Baumert.

Mit der Fertigstellung der Sanierung sei spätestens Mitte 2018 zu rechnen. Die Tiefbauarbeiten gehen laut Theo Merz, dem Leiter des Waldshut-Tiengener Tiefbauamts, mit der Erneuerung der Wasserleitungen einher. Ebenfalls werden im Zuge der Maßnahme Leerrohre für die zukünftige Breitbandleitungen mitverlegt.

Derzeit bildet die Wallstraße bis zur Baustelle eine Sackgasse. Welche Regelung es künftig für das Parken in der Wallstraße geben wird, stehe laut Fabian Prause, zuständig für Verkehrsregelungen im Waldshuter Ordnungsamt, noch nicht genau fest. Voraussichtlich werde man sich mit diesem Thema in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause befassen. Diese findet Mitte September statt. Aber: "Natürlich will man die Parkmöglichkeiten in der Wallstraße erhalten", so Fabian Prause.

Hier wird gebaut

Sanierung der Wallstraße: Die Wallstraße wird auf insgesamt 185 Meter saniert. Insgesamt werden 820 Quadratmeter Porphyr-Platten für die Gehbereiche und 880 Quadratmeter Porphyr-Pflaster für den Fahrbereich verlegt. Die Auftragssumme der Maßnahme beträgt rund 723 000 Euro. Stadtverwaltung und Bauleiter Erik Pitzschil und seine Stellvertreterin Najara Bellucci rechnen mit der Fertigstellung spätestens Mitte 2018.

Sanierungsbereich Innenstadt: Neben der Sanierung der Wallstraße sind im Sanierungsprogramm Innenstadt Waldshut auch die Sanierungen der Rheinstraße, des Kornhauses und des Metzgertörles. Diese werden in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Freiburg nach der Fertigstellung der Wallstraße angegangen.