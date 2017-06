Waldshut-Tiengen Stau auf B 34: Bund und Land wollen Verkehrssituation prüfen

In einer Verkehrsuntersuchung sollen Grenzübergänge und Rheinbrücken auf ihre Belastung geprüft werden.

Die Verkehrssituation entlang des Hochrheins, also damit auch das Thema zweite Rheinbrücke in Waldshut, wird Gegenstand einer Verkehrsuntersuchung, die vom Land Baden-Württemberg und vom Bund gemeinsam finanziert wird. Wie das Landesverkehrsministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, sollen dabei insbesondere die Belastung der Grenzübergänge sowie der Rheinbrücken zwischen Basel und Bodensee untersucht werden. Auch das Nachbarland Schweiz wolle die Verkehrslage entlang der Grenze genauer prüfen.

Nachdem sich SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter kritisch gegenüber Landesverkehrsminister Winfried Hermann geäußert hat, weist das Verkehrsministerium in Stuttgart jetzt sämtliche Vorwürfe zurück. Schwarzelühr-Sutter hatte bemängelt, dass Baden-Württemberg im Jahr 2013 den Bau einer zweiten Rheinbrücke bei Waldshut nicht zum Bundesverkehrswegeplan (BVWP) angemeldet hat. Dazu das Ministerium in einer Pressemitteilung: "Für diese Entscheidung gab es gute Gründe. Denn auf der Schweizer Seite, die die Kosten einer solchen Brücke zur Hälfte übernehmen müsste, wurde dieses Projekt seinerzeit völlig nachrangig eingestuft." Deshalb war laut Verkehrsministerium nicht damit zu rechnen, dass die Schweiz die Brücke in absehbarer Zeit bauen würde. "Bezeichnenderweise wurde in den vergangenen Jahren trotz eines umfassenden Anhörungsprozesses für die Anmeldungen des Landes zum BVWP keine Forderung laut, die zweite Rheinbrücke bei Waldshut aufzunehmen", so das Ministerium.

Auch CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Dörflinger widerspricht Rita Schwarzelühr-Sutter und ihrer Kritik am Bundesverkehrswegeplan. „Erstens ist die Rheinbrücke in Laufenburg seinerzeit gebaut worden, ohne dass sie je in einem Bundesverkehrswegeplan gestanden hätte. Offenkundig ist also die Behauptung falsch, es bedürfe einer Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan. Zweitens kenne ich keine Initiative von Frau Schwarzelühr-Sutter im Deutschen Bundestag, die die Aufnahme der neuen Rheinbrücke Waldshut-Koblenz zum Ziel gehabt hätte. Die Kritik ist also nichts als vorgezogener Wahlkampf.“

Vor einer Woche hatte sich Oberbürgermeister Philipp Frank in einem Offenen Brief an die Bundes- und Landesregierung gewandt mit der Bitte um Unterstützung im Zusammenhang mit der Lastwagen-Verkehrsproblematik entlang der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen. In seinem Schreiben zeigt er kurz- und mittelfristige Möglichkeiten zur Verbesserung. Unter anderem schlug er vor, die Zollübergänge in Laufenburg und Küssaberg für den Lastwagenverkehr zu öffnen. Nachdem Schwarzelühr-Sutter diesen Vorschlag als kontraproduktiv einstufte, lehnt jetzt auch Thomas Dörflinger diesen Vorschlag ab. Dörflinger: "Dadurch würden Probleme nur verlagert, nicht aber gelöst." Im Großen und Ganzen unterstützt Thomas Dörflinger aber den Offenen Brief von Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister. Dörflinger schlägt nun vor, die einzelnen Themen an einem Runden Tisch mit allen politisch Verantwortlichen sowie den Experten aus Verwaltung und Polizei zu diskutieren.

Rheinbrücke

Seit Jahren nimmt die Zahl der Lastwagen-Einfahrten in die Schweiz konstant zu und hat sich laut Zollinspektorats Schaffhausen innerhalb von 15 Jahren verdoppelt, weshalb von vielen Seiten dringend eine zweite Rheinbrücke gefordert wird. Die soll Entlastung bringen. Genauere Informationen gibt es dazu derzeit noch nicht.