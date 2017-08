Waldshut-Tiengen Startschuss für 549. Chilbi: Mit Fassanstich beginnt das Waldshuter Heimatfest

Auch für die 549. Waldshuter Chilbi haben sich die Veranstalter wieder einiges einfallen lassen. Neu in diesem Jahr: Der Eintritt zu den Partys, zum zünftigen Badischen Abend und zur Schlagernacht sind jeweils frei.

Die Vorbereitungen der Chilbi sind so gut wie abgeschlossen. Auch dieses Jahr wird es abermals Neuerungen zum Bewährten geben. Die Verantwortlichen und Macher der 549. Chilbi sind bereits voller Vorfreude auf das am heutigen Freitag beginnende Heimatfest. Fast alle Hütten und Fahrgeschäfte stehen aufgebaut auf ihren Plätzen. Bei einem Vor-Ort-Termin stellten Vertreter aller an der Chilbi beteiligten Vereine, Schausteller sowie Vertreter der Stadt um Oberbürgermeister Philipp Frank die diesjährigen Höhepunkte vor. Besonders sich der OB am „Fest der Feste“ für jeden Waldshuter über den Besuch aus der Partnerstadt Lewes und die große Schweizer Delegation. Auch bei seiner zweiten Chilbi gestand er ein wenig Lampenfieber ein.

Chilbi-Dörfle: Das beliebte Chilbi-Dörfle ist mit einem guten Dutzend Hütten zum vierten Mal kulinarischer Mittelpunkt des Festplatzes. Das bekannte Angebot aus sizilianischem Pizzabäcker, einer Cocktailbar, chinesischen Gerichten, Spanferkel, Kaffee & Kuchen sowie Spritzgebäck und Apfelküchle wird auch dieses Jahr weiter ausgebaut und durch die ungarische Teigtaschenspezialität Lángos sowie eine Hütte mit Flammlachs ergänzt. Festwirt John Kurze freut sich, dass auch im dritten Jahr in Folge die Preise nicht erhöht werden mussten. Ein Bier (0,4 Liter) kostet 3,60 Euro, das Kindergetränk (0,5 Liter) zwei Euro.

Fahrgeschäfte: Zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr können alle Fahrgeschäfte zum Start des Festbetriebs kostenlos ausprobiert werden. Schaustellersprecher Hubert Faller lobte die bewährte bunte Mischung und betonte die hohen Sicherheitsstandards, die aufgrund der strengen deutschen Prüfregularien und dem hohen Verantwortungsbewusstsein der Schausteller jederzeit gewährleistet seien.

Familienpass: Seit 28 Jahren beliebt und erfolgreich ist der Chilbi-Familienpass, der Familien mit Kindern verschiedene Vergünstigungen bietet. Er ist für 15 Euro in der Tourist-Information Waldshut erhältlich und bietet einen Gegenwert von fast 40 Euro.

Festumzug: Der Festumzug startet am Sonntag, den 20. August, um 14.30 Uhr von der Kaiserstraße aus und bewegt sich Richtung Festzelt. Rund 37 Gruppen mit gut 1000 Teilnehmern werden erwartet, ein Drittel gehört zu Schweizer Gastgruppen. Besonders freut sich Außenminister Pascal Schneller von der Vereinigung Alt-Waldshut über die Ehrengäste aus dem diesjährigen Gastkanton Nidwalden, unter ihnen auch Frau Landammann Yvonne von Deschwanden.

Romantische Sommernacht: Ebenfalls am Sonntag erstrahlt ab 21 Uhr die Kaiserstraße in roten Lampions. Die Szenerie wird musikalisch untermalt und es gibt einen Kinderlichterumzug mit zusätzlicher Bewirtung durch den Werbe- und Förderungskreis.

Kinderumzug: Der Kinderumzug startet am Montag, 21. August, um 15 Uhr in der Kaiserstraße. Auch dieses Jahr gibt es neben Wurst und Wecken wieder den Chilbibatzen geben, der am Ziel eingelöst werden kann.

Alt-Waldshut: Am Samstag, 19. August, findet der große Heimatabend in der Kaiserstraße statt. Das Bürgertheater mit 250 Mitwirkenden aus Waldshut und Tiengen führt mit dem Stück „Waldshut-Tiengen. Der Beginn einer Großen Liebe" historische Szenen aus der Stadtgeschichte auf.

Wunschkonzerte: Am Sonntag, 20. August beginnt das Wunschkonzert des Musikzugs St. Florian um 10.30 Uhr im Festzelt. Neben verschiedenen Solisten werden auch zwei Strophen des Badnerlieds über das Freibad Waldshut zum Besten gegeben, mit dessen Erlös der Verein Pro Freibad Waldshut unterstützt werden soll. Das Wunschkonzert der Stadtmusik mit ihrem neuen Dirigenten Daniel Frei findet am Montag, 21. August um 17.30 Uhr statt. Sängerin Anja Lehmann wird für gute Stimmung sorgen. „Besonders freuen wir uns auf unseren neuen Ansager Thomas Adlung", sagt Nicole Schnell von der Stadtmusik.

Party: Am Freitag, 18. August, gibt es im Festzelt mit Bockbeatz Vol. 3 eine große Eröffnungsparty, inklusive Gogo-Danceshow und des Party-Chilbibocks. Am Samstag, 19. August, gibt es hier ebenfalls Musik und Tanz. Die Themen-Party am Dienstagabend hat mit „zünftiger Badischer Abend" ein neues Motto. Dann nämlich wird in Tracht gefeiert und für alle in Dirndl und Lederhosn gibt es eine Überraschung. Am Mittwoch, 23. August, gibt es vor und nach dem Feuerwerk die 2. Waldshuter Schlagernacht. Neu in diesem Jahr: Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Junggesellen: Die Waldshuter Junggesellen freuen sich besonders auf den Festumzug am Sonntag. Dort wird der Chilbi-Bock „Gilberto der Kreative" präsentiert, bevor er ab 15.30 Uhr im Festzelt verlost wird. Am Montag zelebrieren die Junggesellen die Stadtjahrzeit und das Gulaschessen.

Andenken: Sabine Granacher aus Schmitzingen verkauft am Sonntag und Montag selbstgemachte Chilbi-Souvenirs in blau-weiß-rot am Eingang des Festzelts.

Chilbi Feuerwerksticket

Der Waldshuter Tarifverbund bietet vergünstigte Sondertickets für Bus und Bahn zum Chilbi-Feuerwerk und zurück an. Darüber hinaus verkehrt in Kooperation mit Südbadenbus und dem Veranstalter nach der Abschlussveranstaltung mit Feuerwerk am Mittwoch, 23. August, ab 23 Uhr ein Zusatzbus Richtung Dogern, Albbruck und Laufenburg. Zusätzlich halten die Linienbusse Richtung Laufenburg und Lauchringen ebenfalls an der Haltestelle Chilbiplatz.