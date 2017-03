Waldshut Städtischer Baubetriebshof Waldshut-Tiengen sorgt nicht nur für gute Durchfahrt

Ob Kehren oder Transportieren, ob Sägen oder Schneeräumen – der städtische Betriebshof ist nicht wegzudenken. Die Instandhaltung der Infrastruktur ist eine der wichtigsten Aufgaben. Auch der Fuhrpark überzeugt: Die Mannschaft hat für jede Herausforderung das richtige Gerät.

Waldshut – Räumen, Kehren, Sägen – Bringen, Bauen, Richten. Die Einsatzvielfalt des städtischen Betriebshofs ist schier unbegrenzt. Ihr Revier ist städtischer Grund, ihre Maschinerie ist leistungsstark und vielseitig. Angefangen bei 109 Pferdestärken im kleinen Alleskönner „Multicar“, bis hin zu den 360 PS im neuen „Arocs“: Die Mannschaft des Bauhof hat für jede Herausforderung das richtige Gerät.

„Lkw-Fahren ist meine große Leidenschaft“, sagt Norbert Eichkorn, der bereits seit 33 Jahren für den Betriebshof fährt und in drei Metern Höhe das Kommando über den neu beschafften Arocs hat. Der 54-jährige Waldshuter ist derzeit im Waldshut-Tiengener Stadtgebiet und seinen Ortsteilen unterwegs, um die Rollsplit-Kästen wieder einzusammeln. Split wiegt und die Straßen in der Stadt können steil sein. Da sind die 360 PS des 18-Tonners hilfreich, ebenso wie sein Allradantrieb und das automatisierte Getriebe. Euro-6-Technologie und die Bio-Öl-Hydraulik schonen die Umwelt. Digitale Bedienpulte erleichtern die Arbeit. Im Winter räumt das Fahrzeug Schnee und hält die Straßen eisfrei – wenn es nicht gerade städtische Weihnachtsbäume transportiert. In nur 20 Minuten lässt es sich zu einem Schneeräumer mit synchronisierter Salzstreu-Anlage umrüsten. Im Sommer transportiert es Baumaterialien, Sand für die insgesamt 22 städtischen Spielplätze oder Grünabfälle. So zum Beispiel Ende Februar bei der Teilfällung von Bäumen in der Klettgauerstraße in Tiengen.

Auch das kleine Multicar hat einen Allradantrieb und lässt sich modular für eine Vielzahl von Zwecken ausrüsten. Zwischen den beiden stehen verschiedene Kehrmaschinen, Traktoren, Transporter und Baumaschinen. Die größte Stärke des Baubetriebshofs ist jedoch seine Manpower: Unter den 36 Mitarbeitern ist fast jedes Gewerk vorhanden, vom Fahrer, über den Elektriker bis hin zum Maler, Schreiner und Schlosser. Jede Abteilung hat am Standort Kaitle zudem ihre eigene Werkstatt. Besonders die Mechaniker sind gefragt. Sie sorgen dafür, dass der gesamte Fuhrpark einsatzbereit ist. Besonders im Winter müssen die Fahrzeuge schnell und trotz zum Teil sehr tiefer Außentemperaturen zuverlässig funktionieren. Kann dies nicht mehr gewährleistet werden, wird Ersatz beschafft, wie im Fall des neuen Arocs, der seinen bereits 17 Jahre und 16 000 Betriebsstunden alten Vorgänger Actros vor Kurzem abgelöst hat. Die Kosten beliefen sich auf 210 000 Euro. Das alte Fahrzeug wurde für 22 000 Euro verkauft.

Der Baubetriebshof ist zuständig für die Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, öffentlichen Grünanlagen und Gemeindeeinrichtungen. Er führt Bauaufträge aus und kümmert sich um die Straßenbeschilderung sowie Hoch- und Tiefbauarbeiten der städtischen Gebäude und Anlagen. Er hat 36 Mitarbeiter, darunter Maurer, Schreiner, Maler, Elektriker, Schlosser, Mechaniker und natürlich Fahrer. Zusammen mit dem Tiefbau und der Stadtreinigung besitzt er 22 Fahrzeuge, bis hin zum 18-Tonner.