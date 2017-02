Waldshut-Tiengen Stadtmusik Tiengen und Jugendstadtmusik geben ein Kirchenkonzert zum Thema Freiheit

Die Stadtmusik Tiengen und die Jugendstadtmusik spielen ein gemeinsames Konzert. Dabei gibt es auch die Verbindung von Rockklängen mit Symphonischem.

„Konzerte setzen Impulse, regen zum Nachdenken an und inspirieren. Deshalb möchten wir sie gerne zu unserm Kirchenkonzert unter dem Motto 'Freiheit' einladen“, sagt Frank Brombacher, Vorsitzender der Stadtmusik Tiengen. Mit einer feierlichen Eröffnung präsentiert sich unter der Leitung von Matthias Beno die Jugendstadtmusik bei ihrer Premiere mit einem eigenen Konzertteil unter dem Aspekt der musikalischen Freiheit beim Kirchenkonzert in der Pfarrkirche Tiengen. Ganz nach dem Vorbild des Rocksängers Freddie Mercury, verstorbener Frontmann der Band Queen, der sich hauptsächlich in den 1970er und 80er Jahren die Freiheit herausnahm, Rockiges und Symphonisches zusammenzubringen, will auch die Jugendstadtmusik mit verschiedenen Stücken diese musikalische Freiheit praktizieren.

Die Freiheit im zwischenmenschlichen Bereich haben die Werke der Stadtmusik im zweiten Konzertteil zum Thema, ebenfalls unter der Regie von Matthias Beno. Herausragend und als Hauptwerk des Abends erklingt an dritter Stelle „Moses und Ramses“ von Satoshi Yagisawa, die Geschichte von der Flucht des israelischen Volkes. Eröffnet wird die zweite Konzerthälfte mit "Lord Tullamore“ von Carl Wittrock in Erinnerung an den irischen Lord, der sich vor rund 300 Jahren gegenüber seiner armen Bevölkerung sehr wohltätig zeigte. Bei dem meditativen Stück „Air for Winds“ von Andree Waignain können die Zuhörer etwas entspannen, während dann an vierter Stelle die „New York Overture“ von Kees Vlakan an die Freiheitsstatue und damit an die besonderen Lebensumstände in den USA erinnert. Ein Freiheitsthema mit ungewollter besonderer Aktualität.

Mit den „Sprituals moments“ von Dizzy Stratford beleuchtet Matthias Beno das ernste Thema der Sklaverei. Es soll deutlich werden, dass man den Sklaven alles, vor allem auch die menschliche Freiheit, nehmen konnte, nur nicht die Musik. „Das wollen wir zum Konzertabschluss mit entsprechenden Liedern zeigen“, so Matthias Beno im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Konzert verspricht, ein musikalischer Hochgenuss zu werden, zumal die Stadtmusik mit „Lord Tullamore“ und der „New York Overture“ mit „hervorragendem Erfolg“ am jüngsten Wertungsspiel des Blasmusikverbands teilgenommen hat. Das Konzert findet am morgigen Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt. Der Eintritt ist frei. Ein Teil der Kollekte ist für die Renovierung der Kirche vorgesehen.