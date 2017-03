Waldshut-Tiengen Stadtgärtnerei bepflanzt Brunnen mit 3000 Blümchen

Die Pflanzaktion wird unterstützt vom Werbe- und Förderungskreis sowie der Aktionsgemeinschaft und kommt bei Bürgern und Besuchern sehr gut an.

Blütenpracht in Innenstädten: Seit rund acht Jahren hat es Tradition, dass die Stadtgärtnerei die Brunnen in den Innenstädten der Großen Kreisstadt bepflanzt. 3000 Frühlingsblumen sind es, die von den Mitarbeitern dabei auf vier Brunnen in Waldshut und drei in Tiengen verteilt werden. Bernd Kramm (links), Leiter der Stadtgärtnerei: "Die Aktion ins Leben gerufen hat der Waldshuter Werbe-und Förderungskreis. Kurz danach hat sich auch die Aktionsgemeinschaft in Tiengen angeschlossen." Rund Zweidrittel der Blumen – darunter Stiefmütterchen, Gänseblümchen, Ranunkeln und Aschenblumen – werden in der Stadtgärtnerei gezüchtet, Narzissen und Tulpen werden dazu gekauft. Die Kosten in Höhe von jeweisl 650 Euro übernehmen der Werbe- und Förderungskreis und die Aktionsgemeinschaft. Andreas Keller vom W+F: "Wir bekommen so viel positive Resonanz, dass wir die Aktion in den kommenden Jahren fortführen werden." Bild: Susann Klatt-D'Souza