Waldshut-Tiengen Stadt ehrt treue Blutspender

Bürgermeister Joachim Baumert hat 25 Blutspender geehrt und für ihre Hilfe am Nächsten gedankt. Sonderapplaus erhielt Burkhard Fichtner, der sein Blut zum 75 Mal spendete.

Bei einer Feier mit Bürgermeister Joachim Baumert und Vertretern der DRK Ortsverbände Waldshut und Tiengen wurden im Tiengener Rathaus 25 Blutspender geehrt. Neun kamen, um Urkunde, Ehrennadel und das Präsent der Stadt persönlich in Empfang zu nehmen. Einen Sonderapplaus gab es für Burkhard Fichtner, der für 75 Spenden geehrt werden konnte. Ein großes Lob hatte Joachim Baumert für die große Spendenbereitschaft. "Es ist eine tolle Sache, dass Sie die Hilfe am Nächsten, die Nächstenliebe, so uneigennützig praktizieren und zum Wohle anderer Mitbürger Ihr Blut spenden." Er freue sich, in Vertretung des OB, dieses Engagement würdigen zu dürfen. In der höchsten Stufe, für 50 und mehr Spenden, gab es die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl. Baumert dankte auch jenen, die an der Feier mitgewirkt hatten, darunter Manfred Feldmann (DRK-Ortsvorsitzender Waldshut), Manfred Krause, (DRK-Ortsvorsitzender Tiengen), DRK-Kreisbereitschaftsleiter Hans-Werner Schlett sowie den Schulsanitätern für die Bewirtung.

Die Durchführung der Blutspendetermine wird vom DRK mit vielen ehrenamtlichen Helfern umgesetzt. 2016 wurden in Waldshut-Tiengen vier Termine organisiert, wobei 578 Blutspenden zusammen kamen. Der Bedarf steigt ständig, allein in Baden-Württemberg und Hessen werden wöchentlich rund 15 000 Spenden beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes angefordert.