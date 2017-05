Waldshut-Tiengen Stadt Waldshut-Tiengen sucht nach Lösungsansätzen gegen Lkw-Stau am Zollhof

Seit der Eröffnung 2011 nimmt die Zahl der Lkw-Abfertigungen stetig zu. Die Beliebtheit der Anlage unter Brummifahrern ist ein Grund. Doch besonders morgens ist zäher Verkehr oder gar Stau bis nach Tiengen die Folge. Nun prüft die Stadt Sofortmaßnahmen.

Waldshut – Die morgendliche Fahrt zwischen Tiengen nach Waldshut bleibt zum Ärger vieler Pendler auch nach Inbetriebnahme der dritten Fahrspur der B 34 ein Geduldsspiel. Der Verkehr staut sich am Kreisverkehr zeitweise bis zum Ortsausgang Tiengen. Der Stau wird von Lastern verursacht, die den Zollhof anfahren. Während der morgendlichen Stoßzeiten kommen mehr von ihnen an, als abgefertigt werden können. Der Rückstau geht über den Vorstauraum rund um den von den Stadtwerken betriebenen Groß-Parkplatz hinaus und blockiert die Kupferschmidstraße Richtung Kaitle, reicht über die Georg-Wittig-Straße bis über beide Kreisverkehre und bis über die Abbiegespur auf die B 34 hinaus. Am blockierten Kreisverkehr stehen Lastwagen wie Autos teils mehrere Minuten an.

Laut Aussage von Michael Hauck, Sprecher des Hauptzollamts Singen, werden am Zollhof mittlerweile täglich über 1000 Lastwagen abgefertigt, Tendenz steigend. Ausgelegt gewesen sei die Anlage bei ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2011 auf rund 850 Lastwagen. Der gemeinsam betriebene deutsch-schweizerische Zollhof erfreut sich aufgrund der schnellen Abfertigung und den langen Öffnungszeiten zwischen 5 und 19 Uhr großer Beliebtheit. Es könnten sogar mehr als 1000 Lastwagen am Tag den Zollhof passieren, wenn sie über den Tag verteilt eintreffen würden. Der extreme Andrang in den Morgenstunden klingt bis in den Nachmittag hinein stark ab. Ab den Mittagstunden fließt der Verkehr wieder reibungslos.

Der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt und sei auch nicht neu. „Es muss hier dringend etwas passieren“, so Oberbürgermeister Philipp Frank auf Anfrage dieser Zeitung. Aktuell sei man dabei, einige „Sofortmaßnahmen“ zu prüfen, und werde die Öffentlichkeit situationsbezogen informieren. Bereits seit einem Jahr sei man in Gesprächen mit dem Land, wie man die Situation im Zentralbereich dauerhaft verbessern könne.

„Die Situation ist nicht befriedigend“, bestätigt Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU), der auch im Verkehrsausschuss des Landtags aktiv ist. Er stehe bei dem Thema in engem Austausch mit Oberbürgermeister Philipp Frank, dem Verkehrsministerium Stuttgart und dem Regierungspräsidium Freiburg sowie Vertretern der Wirtschaft, und habe für den 24. Mai zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen, um Lösungen zu finden. „Die Schaffung eines Rückstauraums könnte ein Weg sein, der Entlastung für die Straßen schafft.“

Erschöpfte Kapazitäten sieht auch Oliver Schmelz, Leiter Vertrieb bei den Stadtwerken Waldshut-Tiengen, als Ursache: „Nachts und am Wochenende sind wir komplett voll.“ Die meisten würden den gebührenpflichtigen Großparkplatz in den Morgenstunden jedoch gar nicht nutzen, sondern auf der rechten Spur bleiben, die direkt zur gebührenfreien Zollabfertigung führt. Die Vermutung, zur Umgehung von Gebühren außerhalb des Zollhofs geparkte Lastwagen würden zu diesen Staus beitragen, fehlt somit die Grundlage. Dem Ordnungsamt Waldshut sind solche Fälle ebenfalls nicht bekannt.

Laut Aussage einiger Lastwagenfahrer sei der Waldshuter Zollhof im Gewerbepark trotz Stau einer der schnellsten in der Umgebung und sehr beliebt. Für mangelnden Vorstauraum könne man nichts, man halte sich schließlich an die geltenden Regeln.

Zollhof Waldshut

Der Zollhof Waldshut im Gewerbepark Hochrhein wurde 2011 in Betrieb genommen und wird von deutschen und schweizerischen Beamten betrieben. Dieses System, das seinen Standort auch noch abseits der Grenze hat, ist in Deutschland einzigartig. Vor dem Zollhof befinden sich 26 gebührenfreie Kurzzeit-Lkw- und acht Kleintransporter-Stellplätze. Der Vorstauraum reicht um den Großparkplatz herum bis zur beschrankten Einfahrt. Ausgelegt war die Anlage zu Beginn auf rund 850 Lastwagen pro Tag, prognostiziert waren 650. Derzeit werden über 1000 pro Tag abgefertigt, ein Großteil morgens. Direkt beim Zollhof, aber unabhängig von diesem wird der Lastwagen-Großparkplatz von den Stadtwerken Waldshut-Tiengen betrieben. Die 66 gebührenpflichtigen Stellplätze sind nachts und am Wochenende oft restlos belegt. Der Großparkplatz ist dank eines Restaurants und moderner Sanitäranlagen sehr beliebt. Das Parken kostet hier ab der ersten Stunde vier Euro, bis 24 Stunden und über das Wochenende zehn Euro.