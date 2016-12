Waldshut-Tiengen Stadt Waldshut-Tiengen dreht an der Hundesteuer-Schraube

Der Gemeinderat der Stadt Waldshut-Tiengen beschließt mit knapper Mehrheit eine Erhöhung der Hundesteuer. Die neue Satzung trifft insbesondere Halter von Zweit- oder gar Dritthunden.

Mit knapper Mehrheit (zehn Gegenstimmen) hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einer neuen Hundesteuersatzung zugestimmt. Für Hundehalter bedeutet dies, dass sie ab kommenden Jahr für ihren Vierbeiner tiefer in die Tasche greifen müssen, für die Stadt ist es gleichbedeutend mit Mehreinnahmen von rund 20 000 pro Jahr. Einzelhunde kosten künftig 96 Euro pro Jahr (bisher: 72 Euro). Zweithunde und jeder weitere Hunden kosten ab dem 1. Januar 288 Euro (216 Euro). Die Zwingersteuer steigt von 216 auf 384 Euro. So genannte Nachsuchehunde sind steuerfrei.

Die städtische Hundesteuer wurde laut Information der Verwaltung vor sechs Jahren auf 72 Euro fesgesettz. Davor lag sie über zehn Jahre lang bei 60 Euro jährlich. Aktuell sind in Waldshut-Tiengen 837 Hunde gemeldet (2010: 731). Davon 729 (690) Einzelhunde, 83 (17) Zweit- und Dritthunde sowie Hunde in Zwingern. 25 Hunde (24) sind von der Hundesteuer befreit. In Summe ergab dies bislang jährliche Steuereinnahmen in Höhe von circa 60 000 Euro. Künftig sollen es rund 20 000 Euro mehr sein.

Laut Aussage von Oberbürgermeister Philipp Frank liege die Stadt Waldshut-Tiengen aktuell insbesondere für den Erst- beziehungsweise Einzelhund "deutlich unter Vergleichsstädte" wie Lauchringen (96 Euro), Bad Säckingen (100 Euro) oder Weilheim (125 Euro). Frank räumte allerdings ein, dass man durch nun beschlossene Erhöhung, insbesondere was die künftigen Sätze für Zweit- und Dritthunde anbetreffe "deutlich über den Vergleichsstädten" liegt. Aber: Die Verdreifachung der Steuer für Zweit- und Dritthunde hält OB Frank für vertretbar, weil man so die Hundehaltung in der Stadt steuern könne.

Insbesondere die deutliche Erhöhung für Bürger, die mehr als einen Hund halte, stieß sowohl im Sozial- und Verwaltungsausschuss (er hatte das Thema vorberaten), als auch im Gemeinderat auf Kritik. Harald Ebi, Fraktionsvorsitzender der FDP, stellte in der Sitzung einen Antrag auf eine Reduzierung der Steuer für Zweithunde: „In anderen Gemeinden wird für Zweithunde lediglich der doppelte Satz im Vergleich zu den Ersthunden erhoben.“ Mit einer knappen Mehrheit von einer Stimme lehnte der Gemeinderat den Antrag allerdings ab. Marina Schlosser, Ortsvorsteherin in Gurtweil, fragte nach, ob im Rahmen der Erhöhung der Hundesteuer auch mehr Robydogs aufgestellt werden. Dazu Philipp Frank: „Das werden wir beraten.“

Bereits im Sozial- und Verwaltungsausschuss hatte bereits Gerhard Vollmer (SPD) dafür plädiert, die Steuer für den Zweithund nicht wieder auf das Dreifache anzuheben. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Hund das einzige Tier sei, das überhaupt besteuert werde. Die Ausschuss-Mehrheit stimmte letztlich allerdings für die Verwaltungsvorlage und damit für jene Sätze, die dann auch im Gemeinderat eine Mehrheit fanden.