Staatsanwaltschaft Waldshut: Kiffer rauchen Joint vor Amtsgebäude

Ob sie sich für besonders schlau hielten – "hier vermutet uns keiner" – oder ob sie die Örtlichkeit nicht kannten, weiß man nicht. Jedenfalls ließen sich zwei Kiffer vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft in Waldshut in flagranti erwischen.

Ganz schön frech und ganz schön dumm verhielten sich zwei junge Männer, die sich am Mittwochnachmittag ausgerechnet vor dem Amtsgebäude der Staatsanwaltschaft in Waldshut einen Joint anzündeten. Zu diesem Zeitpunkt kam ein Polizeibeamter in Zivil von einer Besprechung aus dem Gebäude, bemerkte die beiden Männer und sprach sie auf ihr Treiben an. Einer der Männer flüchtete, der zweite, ein 23 Jahre alter Mann, blieb mit dem Joint in der Hand stehen. Der Polizist stellte den Joint sicher, der Mann wird wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.