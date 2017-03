Waldshut Spuren der Fasnacht

Durch das Motto der Kappenabende wurde Waldshut in der Fasnacht dem Schwarzwald zugeordnet. Eine Glosse von Lukas Schäfer.

Die Waldshuter Fastnacht wurde am Dienstag mit lautem Geheule bei der traditionellen Narroverbrennung vor dem Rathaus beendet. Die Fasnachtsdekoration in der Innenstadt wurde bereits am Freitagnachmittag bis zum nächsten Jahr wieder abgehängt. Außer einer Narrenfahne und Restbeständen an Fasnachtsgebäck in den Auslagen der Bäckereien weist nichts mehr auf die närrischen Tage hin. Bis auf die defekte Uhr am Oberen Tor läuft in der Innenstadt wieder alles im richtigen Takt.

Wer dabei war kann es bestätigen: Die Fasnacht in Waldshut gehörte auch in diesem Jahr wieder zu den größten Anlässen im gesamten Schwarzwald. Falls Sie sich jetzt fragen sollten, seit wann Waldshut denn zum Schwarzwald gehört, zählen Sie zu den Personen, die das Fasnachtsplakat der Narrozunft Waldshut nicht beachtet haben: Auf diesem wurde die Stadt am Hochrhein dem nahen Schwarzwald zugeschrieben. Auf dem Plakat war eine Geltentrommel zu sehen, die in Form einer schwarzwälder Kuckucksuhr dargestellt wurde. Darunter stand in dicken Buchstaben: "Schwarzwald-Narri."

Zumindest dem Wortlaut nach wurde dem Hochrhein mit diesem Motto der Kappenabende eine seiner Fasnachtshochburgen geraubt. Jedenfalls bis alle Fasnachtsplakate der Narrozunft wieder entfernt sind. Solange heißt es noch: "Schwarzwald-Narri".