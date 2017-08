Waldshut-Tiengen Sportwoche: Beim Kuhlotto entscheidet der Vorderhuf

Die Sportwoche in Krenkingen ging mit einem Kuhlotto zu Ende. Nach einer Stunde stand der Sieger fest: Wolfgang Vogt setzte auf das richtige Quadrat.

Krenkingen/Detzeln (bin) Krönender Abschluss der Sportwoche, die der Sportverein Krenkingen auf seinem Sportplatz in Detzeln veranstaltet hatte, war die mit Spannung erwartete Kuh-Lotterie. Das Tier machte es dieses Jahr besonders spannend, bis durch das Ergebnis seiner Verdauung der Sieger bei dem Glücksspiel ermittelt werden konnte. Eine geschlagene Stunde bewegte sich das Tier gemächlich auf dem überdimensionierten Einsatzfeld. Von den Zuschauern angefeuert, zeigte das Tier so gut wie keine Regung. Einmal, als die Kuh den Schwanz hob, dachten alle schon, das wäre das Ende des Spieles. Aber es war nur das „kleine Geschäft“, was dabei herauskam. Zu früh gefreut, die Kuh lief weiter.

Letztlich war die für das Spiel angesetzte Stunde ohne den erwünschten Erfolg vergangen, sodass der rechte Vorderhuf der Glücks-Kuh den Gewinner ermitteln musste. Auf das Quadrat hatte Wolfgang Vogt, Schwarzbuntzüchter aus Rasbach, gesetzt und durfte sich auf 250 Euro Prämie freuen.

In der vorhergegangenen Dorf-Olympiade, bei der es unter anderem darum ging, einen Traktor mit Anhänger, besetzt mit Kindern, einmal rund um den Fußballplatz zu ziehen. Gewinner des Spektakels wurde die Mannschaft aus Detzeln vor den Krenkingern und Breitenfeld. Das über vier Tage gehende Turnier für Aktiv-Mannschaften gewann die SG Mettingen/Krenkingen mit dem besten Punktestand.