Waldshut-Tiengen Sportausschuss Tiengen sucht neuen Schriftführer und Kassier

Zwei Posten im Vorstand des Sportausschuss Tiengen sind derzeit vakant: In der Hauptversammlung konnten keine Nachfolger für die scheidende Kassiererin Susann Huber und die scheidende Schriftführerin Stefanie Frank gefunden werden. In der Diskussion stand außerdem auch die Zukunft der Altpapiersammlung.

Tiengen – Kein neuer Kassierer, kein neuer Schriftführer für den Sportausschuss Tiengen. Lediglich Doris Kaiser-Klormann konnte in ihrer Eigenschaft als stellvertretende Vorsitzende bestätigt werden. Der Vorsitzende Martin Gramlich zeigte sich aber zuversichtlich, dass die beiden Ämter bei der nächsten Versammlung am 31. Mai besetzt werden können.

Eigentlich sollte die Versammlung des Sportauschusses Tiengen, die wie jedes Jahr im Vereinsheim in Tiengen abgehalten wurde, eine ganz normale Hauptversammlung werden. Doch dieses Jahr konnte die Tagesordnung so wie angekündigt nicht eingehalten werden: Das Amt des Kassierers und das des Schriftführers konnten nicht neu besetzt werden. Susann Huber, die langjährige Kassiererin, hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, ihr Amt niederlegen zu wollen. Schriftführerin Stefanie Frank wollte ebenfalls ihren Posten abgeben und dafür als Beisitzerin kandidieren. In der Sitzung konnte sich jedoch keines der anwesenden Mitglieder für eines der beiden Ämter erwärmen. Auch der Vorsitzende Martin Gramlich konnte in der Versammlung niemanden gewinnen. Ebenso Oberbürgermeister Philipp Frank, der sich als Wahlleiter zur Verfügung gestellt hatte und die anwesenden Trainer und Vereinsvorsitzenden bat, die Arbeit, die der Sportausschuss für jeden einzelnen Verein leistet, nicht zu vergessen.

Im Jahresrückblick ging es um die Frage, ob die Altpapiersammlung auch in Zukunft weiter durchgeführt werden sollen, da der Verein bei jeder Sammlung zirka 200 Euro einbüße. Dazu kämen neue Vorschriften, welche die Sammlung erschwerten. Positiv sei insgesamt die Kooperation mit der Stadt, ergänzte der Vorsitzende. Ein Lob sprach er auch an die Vereine aus, bei denen die Führung sehr gut sei und die auch finanziell sehr gut da ständen. Auch das Fazit des diesjährige Sportlerballs fiel gut aus. Das Konzept mit der neuen Band sei gut angekommen und die Auftritte der einzelnen Vereine seien gelobt worden. "Wir sind alle der Tiengener Sportausschuss“, lautete das abschließende Fazit des Vorsitzenden Martin Gramlich.