Waldshut-Tiengen Sport verbindet: Drei-Städte-Turnier der Tennisclubs in Blois

Sport verbindet: Drei-Städte-Turnier der Tennisclubs in Blois

In der französischen Partnerstadt bekennen sich beim 20. Drei-Städte-Tennisturnier Blois, Lewes und Waldshut-Tiengen zu ihrer Freundschaft, die sie auch künftig fortsetzen wollen.

Waldshut – Das Drei-Städte-Turnier der Tennisclubs von Blois, Lewes und Waldshut-Tiengen wird auch im dritten Jahrzehnt weitergehen. Diese Versicherung gaben die Vertreter der befreundeten Vereine zu Beginn des 20. Jumelage-Twinning-Freundschafts-Turniers in der französischen Partnerstadt. „ Wir werden wie in den vergangenen 20 Jahren uns jedes Jahr abwechselnd in einer der Partnerstädte zum sportlichen und freundschaftlichen Zusammensein treffen“, erklärten einmütig Sarah Beauchamp vom Sundown Tennis Lewes, Claude Roget – seit 1972 Präsident des AAJ Blois – und Anette Klinner vom Tennisclub Waldshut. Dieses Bekenntnis zur Fortführung der Dreiergemeinschaft war umso erfreulicher und wichtig, da das Turnier vor zwei Jahren zu scheitern drohte.

Dieser Enthusiasmus und die Freude am fröhlichen und geselligen Zusammensein mit altvertrauten Freunden prägten die folgenden Tage an der Loire. Und da die Spieler fast ausschließlich bei Freunden untergebracht waren, waren die Begegnungen überaus familiär. Während die Hobbyspieler der gelben Filzkugel nachjagten, unternahmen die anderen einen informativen Ausflug nach Amboise, dem Aufenthaltsort von Leonardo da Vinci, der in der Schloßkapelle beigesetzt sein soll.

Schon zum Pflichtprogramm in Blois gehört der große Markt zu Füßen des Schlosses. Hier bewunderte man nicht nur die Vielfalt der Ernte des Meeres, der Felder und die Farbenpracht aus den Gärten der Region, sondern traf auch immer wieder Bekannte.

Ein Höhepunkt des 20. Drei-Städte-Turniers war der Fahrrad-Ausflug zum Schloß Chambord. Dass schon kurz nach dem Start Regen einsetzte, tat der Freude der sportlichen Radler keinen Abbruch. Schon bei der Ankunft auf dem prachtvollen Schloßgelände und auch beim Heimradeln sorgten Sonne und Wind wieder für trockene Kleider. Immerhin konnte man sich bei den 40 Kilometern Radeln schon die nötige Kondition für das Mixed-Freundschaftsturnier der drei Nationen anderntags holen.

Beim sportlichen Aufeinandertreffen profitierte man von der großzügigen neuen Anlage des französischen Tennisclubs, die außer über sechs Außenplätze auch über fünf Hallenplätze verfügt. Haderte man anfangs mit dem störrischen Wind, der selbst Cracks zum Verzweifeln brachte, konnte man sich später unters geschützte Hallendach verziehen. Erst Ende Juni war Blois Austragungsort eines internationalen Tennisturniers. Freude gab es auch über die Teilnahme einiger jugendlicher Spieler, zum Teil schon Enkeln der Gründergeneration, was auch Garant für das Fortbestehen des Turniers ist. Doch nicht nur bei den Jüngeren auch bei den „alten Hasen“ der drei Nationen waren Sport und Bewegung mit Gleichgesinnten und die Freude am Wiedersehen entscheidend. Zum 21. Drei-Städte-Turnier trifft man sich Ende Juli 2018 in Waldshut-Tiengen.