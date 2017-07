Waldshut-Tiengen Sport- und Modehaus May erhält den Titel des Top-100-Innovators im deutschen Mittelstand

Dem Mode- und Sporthaus May wird die Auszeichnung Top-100-Innovator 2017 verliehen. Das Unternehmen will mit immer neuen Ideen ein besonderes Einkaufserlebnis vermitteln.

Immer wieder neue Wege geht die Geschwister May GmbH & Co. KG. Für seine Innovationskraft, besonders sein innovationsförderndes Management, wurde das 1930 gegründete Unternehmen kürzlich ausgezeichnet und in den Kreis der Top-100-Innovatoren 2017 des deutschen Mittelstandes aufgenommen. Nach Aussage des Hauses, widmet die May-Führungsebene rund die Hälfte der Arbeitszeit dem Thema Innovation. Geschäftsführer Ulrich Gröber nahm die Auszeichnung im Rahmen des vierten Mittelstands-Summits in Essen aus den Händen von Mentor Ranga Yogeshwar entgegen.

Zum 24. Mal seit 1993 würdigte die Überlinger Compamedia GmbH mit dem Top-100-Siegel in verschiedenen Bereichen besonders innovationsfreudige Unternehmen. Das Mode- und Sporthaus May mit seinen 278 Mitarbeitern und Häusern in Waldshut-Tiengen, Laufenburg und Bad Säckingen setzt entgegen dem Trend zum Online-Handel, nach wie vor auf ein stationäres Konzept und verbindet dies mit der Umsetzung neuer Ideen.

"Wir wollen unseren Kunden ein echtes Einkaufserlebnis bieten", fasst Geschäftsführer Ulrich Gröber das Ziel zusammen. Kundenkarten wurden auf ein neues Prämiensystem umgestellt. Die Kunden erhalten anstelle von Rabattschecks Punkte, die gegen Sachprämien eingetauscht werden. Weiterer Baustein, um die Bindung der Kunden an das Haus zu festigen, sind Veranstaltungen wie Modenschauen. Die neueste Idee ist in der Planungsphase und wird voraussichtlich kommendes Jahr umgesetzt: Die Geschwister May GmbH & Co. KG will zukünftig auch gastronomisch für die Kunden da sein. Im Frühjahr wurde der dem Haupthaus in Waldshut angegliederte sechsstöckige Neubau fertiggestellt. In die oberste Etage wird das Restaurant einziehen, die unteren Etagen werden teilweise bereits als Verkaufsflächen genutzt.