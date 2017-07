Waldshut-Tiengen Spital beruhigt Mitarbeiter: Geschäftsführerin Simone Jeitner appelliert an Vertrauen

In einem Brief an die Mitarbeiter bezieht die Spitäler-Leitung Stellung zu den Millionen-Verlusten der Vorjahre. Und betont, dass Löhne und Arbeitsplätze sicher seien. Allein für das laufende Geschäftsjahr rechnet Simone Jeitner mit Sonderausgaben für Fremdpersonal in Höhe von schätzungsweise fünf Millionen Euro.

Erst gestern wurde öffentlich, dass die Spitäler Hochrhein GmbH im Jahr 2015 ein Defizit von 5,8 Millionen Euro und 2016 einen weiteren zweistelligen Millionen Verlust verkraften muss. Einen Tag später wendet sich Simone Jeitner, Geschäftsführerin der Spitäler in Waldshut und Bad Säckingen, in einem Brief an ihre Mitarbeiter. Darin informiert sie die Angestellten über die öffentliche Diskussion der vergangenen Tage und betont gleich im ersten Absatz: "Ihre Löhne und Ihre Arbeitsplätze sind jedoch sicher und es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen."

Gerne hätte sie detaillierte Fakten zu einem Zeitpunkt durchgegeben, an dem wirklich alles abschließend geklärt sei, schreibt Jeitner. "Fakt ist, dass unsere Bilanz für das Jahr 2015 einen Fehlbetrag von 5,8 Millionen Euro aufweist. Aufgrund von notwendigen Rückstellungen für die bisher noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen des Sozialplans, wird sich die Bilanz für das Jahr 2016 schlechter darstellen. Diesbezüglich sind wir mit dem Betriebsrat aktuell in Gesprächen", informiert Jeitner. Der Betriebsrat habe diese Rücklagen für verschiedene Prozedere gefordert, hieß es vonseiten des Spitals. Zusammengefasst geht es darin um Ausgleichszahlungen, die Mitarbeitern als Folge der Fusion vor sechs Jahren möglicherweise zustehen könnten. Es gehe darin beispielsweise um Fahrtgeld für Mitarbeiter, die derzeit oder auch längerfristig von Bad Säckingen nach Waldshut pendeln müssen, hieß es vonseiten des Spitals.

Auch das Landratsamt erklärt, dass die Gespräche mit dem Betriebsrat daraus resultierten, dass durch die derzeitige Schließung der OP-Säle in Bad Säckingen, betroffenes Personal an den Standort in Waldshut versetzt werden musste. Zudem wurde im Rahmen der Umstrukturierungsmaßnahmen geplant, einzelne Bereiche zusammenzulegen, dies wurde teilweise bereits umgesetzt. "Auch dies machte zum Teil einen Einsatz des betreffenden Personals am anderen Standort notwendig. Wenn Änderungen im Betrieb – wie die Zusammenlegung einzelner Bereiche – geplant und durchgeführt werden, ist der Betriebsrat zu beteiligen", hieß es aus der Pressestelle des Landratsamts. Der Betriebsrat der Spitäler GmbH war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.





Simone Jeitner geht in ihrem Brief an die Belegschaft auch auf die "wirtschaftliche Schieflage" der Spitäler ein. Ein Grund dafür liege darin, dass die GmbH 2016 3,9 Millionen Euro für medizinisches Fremdpersonal aufwenden musste. "Für 2017 belaufen sich diese Kosten voraussichtlich auf rund fünf Millionen Euro." Medizinisches Fremdpersonal sind Ärzte oder Pflegekräfte, die von Agenturen für einen gewissen Zeitraum vermittelt werden, ähnlich wie Leiharbeiter. Dies sei wesentlich teurer als eine Direktanstellung. Ein Beispiel einer solchen Übergangslösung ist Margarete Kuczera, Chefärztin der Inneren Medizin in Bad Säckingen. "Daraus wird ersichtlich, wie händeringend wir auf der Suche nach neuem Personal sind", betont Simone Jeitner. Derzeit sind 32 Stellen auf der Internetseite der Spitäler ausgeschrieben.

"In Zeiten wie diesen an Ihr Vertrauen zu appellieren, mag Ihnen ironisch erscheinen", schreibt die Geschäftsführerin an ihre Mitarbeiter und schließt den Brief mit beruhigenden Worten: "Klar ist für mich: auch wenn wir uns aktuell in einer solch schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden, wird es uns gemeinsam und mit Unterstützung des Betriebsrates in den nächsten Jahren gelingen, das Ruder rumzureißen, um in ruhigere Gewässer zu steuern. Ich bitte um Ihr Vertrauen!"

Ungewisse Lage rund ums Medicum

Zur Spitäler Hochrhein GmbH gehört das Medizinische Versorgungszentrum Medicum mit Standorten in Waldshut und Tiengen.