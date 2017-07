Waldshut-Tiengen Spitäler Hochrhein GmbH in tiefroten Zahlen: Zweistellige Millionen-Verluste im Gespräch

Geschäftsjahr 2015 schließt für die beiden Krankenhäuser in Bad Säckingen und Waldshut mit einem Verlust von 5,8 Millionen Euro ab. Defizit für 2016 soll im zweistelligen Millionenbereich liegen. Der Ausstieg der Stadt Waldshut-Tiengen aus der Spitäler GmbH wird weiter diskutiert.

Die finanzielle Situation der Spitäler Hochrhein GmbH scheint inzwischen schlechter denn je zu sein. Ob sie bereits existenzbedrohend sind, lässt sich aktuell nicht sagen. Klar ist aber: Das Geschäftsjahr 2015 hat die Trägergesellschaft der beiden Krankenhäuser in Waldshut und Bad Säckingen mit einem Verlust in Höhe von 5,8 Millionen Euro abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2016 ist offiziell noch nicht bekannt. Gleichwohl räumen Landrat Martin Kistler und Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank ein, dass der Verlust 2016 über dem aus dem Jahr 2015 liege. Im städtischen Mitteilungsblatt schreibt OB Frank von einem zweistelligen Millionen-Verlust für 2016. Laut Informationen unserer Zeitung sollen es 16 Millionen Euro sein. 2014 betrug der Verlust noch 2,2 Millionen Euro.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen lassen sich die Metaphern, die der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha bei seinem Besuch in der vergangenen Woche am Hochrhein benutzte, auch gut verstehen. Bei seiner Stippvisite im Spital Waldshut sprach er von einem „Intensivpatienten“, in Bad Säckingen sprach er mit Blick auf die Spitäler Hochrhein GmbH davon, dass „die Ampel auf dunkelrot steht“.

Auf Anfrage räumen Landrat Martin Kistler und Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank höhere Verluste für 2016 ein, geben aus ihrer Sicht jedoch auch ein Signal der Entwarnung: „Die gesamte Finanzsituation (Liquidität) hat sich aufgrund der zuletzt geleisteten Patronatserklärungen (Gesellschafterbeiträge) der Gesellschafter indes nicht verschlechtert.“ Und ergänzen: „Gehaltszahlungen stehen nicht in Frage.“ Der Jahresabschluss 2016 werde, so Kistler und Frank, zunächst im Gemeinderat und Kreistag vorgestellt“, bevor er veröffentlicht werde.

Sowohl Landrat, als auch Oberbürgermeister sehen – wohl nicht nur vor dem Hintergrund – der aktuellen Zahlen weiteren akuten Handlungsbedarf, um den Intensivpatienten Spitäler Hochrhein GmbH wieder auf die Beine zu bringen: „Die Spitäler Hochrhein GmbH steckt seit nun bald zwei Jahren in einem lebenserhaltenden Restrukturierungsprozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Insofern stehen weitere Maßnahmen und Handlungen ins Haus.“



Neben den Millionen-Verlusten für 2015 und 2016 steht den Verantwortlichen der beiden Krankenhäuser im wahrsten Sinn des Wortes noch eine weitere Großbaustelle ins Haus. Bekanntlich soll das Spital Bad Säckingen für 12,8 Millionen Euro so saniert werden, dass es zumindest bis zur Fertigstellung eines Zentralkrankenhauses vollumfänglich genutzt werden kann. Der Beschluss fiel am 15. Februar 2016. Doch im Stuttgarter Sozialministerium sei bislang noch kein Zuschussantrag eingegangen – sagte dessen Hausherr, Minister Manfred Lucha bei seinem Besuch am Hochrhein. Möglicherweise, weil das Ausmaß der notwendigen Sanierungsmaßnahmen größer ist, als bislang geplant. OB Frank bestätigte, dass es noch Klärungsbedarf über die bauliche Situation und die sich daraus ergebenden Maßnahmen gebe.

Das sagt OB Frank

In der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblattes der Stadt Waldshut-Tiengen – es erscheint am Donnerstag, 13. Juli, ist aber bereits online einsehbar – schreibt OB Philipp Frank:

„...Die Spitäler Hochrhein GmbH schreibt seit Jahren horrende Verluste, vorrangig am Standort Bad Säckingen, inzwischen im zweistelligen Millionenbereich, etwa im Verhältnis 10:1. ... Der Spitalfonds beziehungsweise die Stadt Waldshut-Tiengen jedenfalls – mit 60 Prozent Mehrheitsgesellschafterin – ist nicht mehr in der Lage und willens, die Verluste der Spitäler Hochrhein GmbH mitzutragen. Sie ist mit den in 2016 und 2017 geleisteten liquiditätssichernden Handlungen (Umfang: rund 17,5 Millionen Euro) bis an die Schmerzgrenze gegangen. Gleichwohl ist sie dazu vertraglich verpflichtet. Die Situation ist also mehr als verfahren.“

Bürgschaft und möglicher Austritt

Die Spitäler Hochrhein GmbH ist Träger der Häuser in Waldshut und Bad Säckingen.