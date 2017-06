Klettgau Spiel und Spaß im Tierheim Steinatal in Waldshut Tiengen: Tag der offenen Tür lockt rund 300 Besucher

Tag der offenen Tür lockt rund 300 Besucher ins Tierheim Steinatal. Die Zirkus-AG des Klettgau-Gymnasiums begeistert bei zwei Auftritten mit waghalsigen Balanceübungen, Jonglagen und spaßigen Clowneinlagen.

Tiengen – Der Tag der offenen Tür mit Sommerfest im Tierheim wurde mit einem großen Besucherstrom belohnt. Rund 300 Gäste erfreuten sich am bunten Programm und informierten sich über die rund 60 Tiere, die derzeit im Tierheim untergebracht sind und dort auf eine geeignete Vermittlung warten. Beim Rundgang entlang den Wohnboxen für die Hunde und Katzen konnten die Vierbeiner gestreichelt und mit Schmuseeinheiten bedacht werden. Die Gäste konnten so einen direkten Kontakt zu den Tieren aufnehmen, vielleicht hat sich der ein oder andere direkt in eines der Tiere verliebt, so wie Familie Sportolaro aus Höchenschwand, die vor einem Jahr ihren kleinen „Bubi“, ein Maltesermischling hier fanden und seitdem überglücklich mit dem jungen Hund sind. Ab 11 Uhr öffnete sich die Tür, große und kleine Gäste hatten ihren Spaß beim Basteln mit Holz oder konnten ihre Geschicklichkeit beim Bogenschießen unter Beweis stellen.

Die Zirkus-AG des Klettgau-Gymnasiums hielt die Zuschauer bei zwei Auftritten in Spannung und begeisterte mit waghalsigen Balanceübungen, Jonglagen und spaßigen Clowneinlagen, großzügiger Applaus spornte die jungen Akrobaten an. Wer Lust hatte, konnte außerdem beim Tierheim-Quiz teilnehmen und sein Wissen über den Storchenturm und die Tiengener Altstadt unter Beweis stellen. Zu gewinnen gab es einen Buchgutschein, gestiftet von der Buchhandlung Kögel. Alle Gäste, die bereits ein Haustier haben und dies gerne mit einem neuen Spielzeug, einer Liegedecke, einem Futternapf, Halsband, einer schmucke Leine oder Ähnlichem überraschen möchten, fanden reiche Auswahl beim Flohmarkt mit Haustierbedarf.

Bei Kaffee und Kuchen, frischen Waffeln, die die Tierheim-Jugendgruppe gebacken hatte, ließ es sich unter den Sonnenschirmen gut verweilen und wer es gerne etwas deftiger liebt, konnte sich bei Grillwurst, Steaks, Pommes-Frites und Kartoffelsalat sowie Vegi-Burger richtig satt essen. Der komplette Festerlös kommt der Tierpflege im Tierheim zugute.

Außer Hunde und Katzen leben derzeit noch eine junge griechische Landschildkröte und ein Kanarienvogel im Steinatal bei Tiengen. Für Echsen und Schlangen steht sogar ein Terrarium bereit und für Nagetiere ebenfalls die passenden Behausungen, die sind derzeit jedoch leer. Die Tierheim-Jugendgruppe trifft sich übrigens immer am ersten Freitag im Monat und kümmert sich dann liebevoll um die Heiminsassen, so lernen die rund 15 Kinder und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang und die richtige Pflege von Haustieren.

Warten auf neue Besitzer

Derzeit warten rund 60 Tiere, Hunde und Katzen sowie ein Kanarienvogel und eine junge Landschildkröte auf die Vermittlung an neue Besitzer. Darunter auch einige Langzeitbewohner, die besondere Ansprüche an die Haustierhalter stellen.