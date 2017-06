Waldshut-Tiengen Sperrung der Gurtweiler Rathausstraße: Verstärkter Verkehr auf der Bundesstraße zu erwarten

Die Rathausstraße in Gurtweil ist von Montag, 12.Juni, bis Freitag, 16. Juni, wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert.

Am Montag und Dienstag sei es nicht möglich, die Rathausstraße von Waldshut in Richtung Tiengen/Kaitle zu befahren. Von Mittwoch bis Freitagnachmittag werde diese Sperrung umgedreht. Die Rathausstraße sei dann in Fahrtrichtung Waldshut ab der Kreuzung Schlüchttalstraße gesperrt. Eine innerörtliche Umleitung stehe nicht zur Verfügung. Die Verkehrsteilnehmer müssten über die B 34 ausweichen. Da die Ortsdurchfahrt Gurtweil normalerweise als Ausweichstrecke zur überlasteten B 34 zwischen Waldshut und Tiengen genutzt wird, müssen sich Autofahrer für kommende Woche auf verstärkte Stausituationen einstellen.