Waldshut-Tiengen Spatenstich für Föfa-Neubau in Schaffhauser Straße

19 Mietwohnungen mit Balkon und Fußbodenheizung auf rund 1520 Quadratmetern. Schwerpunkt liegt auf bezahlbaren Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen mit guten Energiestandards. Im Frühsommer 2018 sollen sie bezugsfertig sein

Tiengen – Mit einem neuen Bauprojekt begegnet die Baugenossenschaft Föfa Waldshut-Tiengen e. G. der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt: Sie investiert rund 3,3 Millionen Euro in den Neubau eines viergeschossigen Mietwohnungshauses in der Schaffhauser Straße 50.

Auf einer Fläche von rund 1520 Quadratmetern können Mitglieder der Föfa voraussichtlich ab Juni 2018 zehn Zweizimmer- und acht Vierzimmer-Wohnungen sowie eine Dreizimmer-Wohnung beziehen. Vier der insgesamt 19 Wohnungen sind barrierefrei, vier weitere sind altersgerecht.

In ihrem Bestand hat die Föfa vorrangig Dreizimmer-Wohnungen. Bewusst setzt sie jetzt auf kleine Wohnungen, die angesichts zunehmender Single-Haushalte im Trend liegen. Gleichzeitig will sie mit den Vierzimmer-Wohnungen auch Familien bezahlbares Wohnen ermöglichen. Die Mieten werden nach Aussage von Andreas Vogt, geschäftsführender Vorstand der Föfa, spürbar unter dem gängigen Mietniveau für vergleichbaren Wohnraum liegen. Am Mittwoch war Spatenstich für das Bauprojekt, das von Heinz Rombach, Aufsichtsratsvorsitzender der Föfa, vorgestellt wurde. Im Namen der Stadt dankte Stadträtin Rita Mosel der Föfa: „Die Stadt ist sehr daran interessiert, dass Leute in Waldshut-Tiengen bezahlbaren Wohnraum bekommen.“ Mit dem Neubau, welcher durch das Architekturbüro Peter Schanz erstellt wird, entsteht das 12. Haus der Föfa in der Schaffhauser Straße.

Der Neubau hat eine Tiefgarage, alle Wohnungen haben einen Balkon und Fußbodenheizung und alle Geschosse sind über einen Aufzug erreichbar. Besonderen Wert wurde auf eine gute Energieeffizienz gelegt. „Mit Energiestandard KFW 55 haben wir einen sehr hohen Energiesparstandard, das ist nachhaltig und lohnt sich langfristig gesehen“, sagt Andreas Vogt. Er ist sich sicher, dass vor dem Hintergrund des angespannten Wohnmarktes, die Wohnungen schnell vermietet sein werden. Folgeprojekte, zunächst in Lauchringen, hat die Föfa bereits in Planung.

Die Föfa