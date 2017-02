Waldshut Sparkasse Hochrhein überreicht Spende an sechs Musikvereine

Sparkasse Hochrhein überreicht Spende an sechs Musikvereine

31 200 Euro kommen Vereinsarbeit im Jahr 2017 zugute. Geld für Sanierung des Probelokals, Jugendausbildung oder neue Uniformen

Waldshut (dru) Insgesamt 31 200 Euro spendet die Sparkasse Hochrhein an sechs Musikvereine aus der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen.

Bei der Spendenübergabe betonte Heinz Rombach, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochrhein, wie wichtig es sei, Vereine nachhaltig zu unterstützen.

"Meiner Meinung nach ist die Sparkasse eine regionale Einrichtung, wir wollen bei den Menschen sein. Ich denke, wir sind bei den Vereinen genau richtig, denn Musik führt zusammen und trägt einen sehr wichtigen Teil zur Gemeinschaft bei", erläuterte er. Die Spendenübergabe sei für ihn zugleich ein relevanter Beitrag, um die Arbeit der Musikvereine zu bestärken, und eine Anerkennung für die Dienste der Musizierenden.

Oberbürgermeister Philipp Frank fand, dass "Waldshut-Tiengen um Einiges ärmer wäre, wenn es das Angebot an Vereinen nicht gäbe". Bei Musikvereinen gehe es dementsprechend nicht nur darum, Musik zu machen, sondern auch ein Ort für soziale Interaktion, gerade für die Jugend, zu sein.

Für die Vereinsarbeit im Jahr 2017 erhielt der Musikverein Aichen 3600 Euro. Vorsitzender Norbert Strittmatter sagte, dass dieser Betrag in Jugendausbildungen und den Kauf von Instrumenten fließen werde.

Der Musikverein Aispel-Rohr, der sich über 2600 Euro freuen kann, habe die Spende noch nicht konkret eingeplant, so Vorsitzende Evelin Stöckle. Da es aber oft uneingeplante Ausgaben gäbe, würde man definitiv Verwendung dafür finden. Daniel Tröndle als Vorsitzender des Musikvereins Gaiß-Waldkirch erklärte, dass für die gespendeten 4000 Euro unter Anderem eine Veränderung der 30 Jahre alten Vereinsuniformen in Planung sei. Beim Musikverein Gurtweil seien die Uniformen bereits schön, so Vorsitzender Daniel Duttlinger, die 6500 Euro-Spende soll hingegen unter anderem der Erneuerung der Heizungsanlage im Vereinsheim zugutekommen.

Bei der Stadtmusik Tiengen will man laut stellvertretendem Vorsitzenden Mathias Keller die 7000 Euro für den Verein in Jugendarbeit investieren. Karl Gremmelsbacher, Instrumentenwart der Stadtmusik Waldshut, will die Spende von 7500 Euro für einen neuen Kurs mit dem Nachwuchs-Orchester Kunterbunt sowie die Renovierung des Probelokals verwenden.