Waldshut-Tiengen Sozialstation St. Verena: Gerüstet für die Zukunft

Weil die Anforderungen an die Pflegekräfte immer höher werden, setzt die Sozialstation St. Verena auf das Zauberwort Inno-Vision. Die 101 Pflegekräfte haben im vergangenen Jahr in 35 Touren täglich an die 1000 Patienten versorgt.

Waldshut (sus) „Die Gesundheitssysteme werden dem demografischen Wandel nicht standhalten. Was also gilt es zu tun, um auch Morgen den kirchlichen Auftrag zu erfüllen?“ Wie können die Sozialstationen zukunftsfähig bleiben? Das waren die zentralen Fragen, die in der diesjährigen Regionalversammlung der Sozialstation St. Verena erörtert wurden. „Inno-Vision“ sei das Zauberwort, erklärte Geschäftsbereichsleiter Martin Jensen. Inno, stehe für Innovation und Vision für Zukunftsvorstellung. Dabei gelte es vier Ziele im Auge zu behalten, die bereits überprüft und besprochen worden seien: Orientierung an vorhandenen Ressourcen, angebotsfähig bleiben, attraktive Arbeitsplätze schaffen, den kirchlichen Auftrag erfüllen. Das erste Ziel sei durch das seit Januar 2017 in Kraft getretene Pflegestärkungsgesetz bereits realisiert worden, erklärte Pflegedienstleitung Carmen Zimmermann. Konkret hieße das im Patientenalltag, dass in die Begutachtung der Patienten ab jetzt kognitive und kommunikative Fähigkeiten, psychische Probleme und soziale Kontakte mit einbezogen würden. Darüber sei sie sehr froh. Wichtig sei auch die Einbeziehung und Schulung der Angehörigen, ergänzte Geschäftsführer Rolf Steinegger. Die Pflege heute sei nicht mehr das was sie einmal war. Das Oberziel heute müsse sein, die Patienten in die Selbstständigkeit zu begleiten und Hilfe anzubieten, wo sie nötig sei um dem kirchlichen Auftrag gerecht zu werden. In die Menschen investieren will Geschäftsbereichsleiter Martin Jensen. Dabei stehe der Gewinn von Nachwuchs an erster Stelle.

Auch in dieser Hinsicht sei man bereits gerüstet für die Zukunft, betonte er. Die Anforderungen an die Pflegekräfte würden immer höher. Um auch Morgen eine qualitativ hochwertige Ausbildung garantieren zu können, würden die Auszubildenden von einer Pflegepädagogin begleitet. Die Arbeit in der Sozialstation sei von Abwechslung und Wertschätzung geprägt, fügte Grit Kühne, seit zwei Jahren Teamleitung des Teams Lauchringen, hinzu. Fast 384 000 Kilometer gefahren sind die Pflegekräfte der fünf Teams von St. Verena im Jahr 2016, das entspricht einer Erdumrundung von 7,7mal. Die 101 Pflegekräfte haben im letzten Jahr in 35 Touren täglich an die 1000 Patienten versorgt. Aber auch die Dorfhelferinnen hatten 2016 ein stolzes Arbeitspensum absolviert, berichtete Gertrud Steßl, Einsatzleiterin des Dorfhelferinnenwerks. 3846 Arbeitsstunden hatten sie 2016 geleistet, davon waren 425 Einsätze in der Landwirtschaft. Mit einem herzlichen „Vergelt´s Gott“ bedankte sich der stellvertretende Vorsitzende der kirchlichen Sozialstationen Hochrhein Thomas Billich bei allen.

Die Sozialstation

Die Sozialstation St. Verena ist eine Einrichtung der katholischen und evangelischen Pfarrgemeinden. Sie bietet zu Hause Rat und Hilfe bei der Pflege und Betreuung kranker, alter oder behinderter Menschen sowie für Familien in Notsituationen.