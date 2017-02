Bad Säckingen Sozialminister Manfred Lucha kommt an den Hochrhein

Thema seines Besuchs wird die Spitalfrage sein

Waldshut – Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) kommt vor dem Hintergrund der Krankenhaus-Diskussion zu einem Besuch an den Hochrhein. Darüber informierte am Dienstag CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner und erklärte: „Minister Manfred Lucha hat meine Einladung angenommen und mir in einem persönlichen Gespräch seine Unterstützung für die Hochrheinregion für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung zugesagt.“ Einen Termin für den Besuch nannte Schreiner noch nicht. Der Abgeordnete: „Ich habe Landrat Dr. Martin Kistler über die Zusage des Ministers informiert und ihn gebeten, eine öffentliche Informationsveranstaltung des Landkreises Waldshut zur Gesundheitsversorgung am Hochrhein abzuhalten.“

Auch Einladung von SPD

Diese Woche hatte bereits die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter darüber informiert, dass sie den Landessozialminister in den Landkreis eingeladen habe. Grund: Sie wolle mit Lucha das Thema Krankenhausversorgung im Landkreis besprechen. Das teilte die Abgeordnete in einer Presseerklärung mit. Gleichzeitig könne sich der Minister dann persönlich ein Bild von den topografischen Schwierigkeiten im Landkreis machen. Die Einladung der SPD-Abgeordneten war als Reaktion auf Luchas Brief zum Thema Spital zu sehen. Diesen Brief habe sie „mit großem Erstaunen“ zur Kenntnis genommen, schreibt Schwarzelühr-Sutter. Sie begrüße zwar, dass der Minister Zuschüsse zur Sanierung des Spitals Bad Säckingen zusage. Sie sei allerdings „irritiert“, dass sich der Minister so deutlich für ein Zentralkrankenhaus im Kreis ausspreche.

Sie empfindet dies als Missachtung eines demokratisch gefassten Kreistagsbeschlusses. Der Kreistag habe sich am 11. November 2015 für ein Krankenhaus an zwei Standorten ausgesprochen, so die Abgeordnete. Die Entscheidung über ein Zentralklinikum liege in der Kompetenz der Kommunalpolitik. Die topografische Situation im Flächenkreis Waldshut mache die medizinische Versorgung lediglich an einem Standort sehr schwierig, schreibt Schwarzelühr-Sutter. Der Kreistagsbeschluss vom November 2015 sehe deshalb aus ihrer Sicht eine Spezialisierung an beiden Häusern im Rahmen eines gesamtmedizinischen Versorgungskonzepts vor, so die Bundestagsabgeordnete.

Minister fordert Zentralklinik

Wenn der Kreistag am heutigen Mittwoch dem Beschlussvorschlag der Verwaltung folgt (siehe nebenstehenden Beitrag), wird das mit der Einladung von Schwarzelühr-Sutter verbundene Anliegen allerdings überholt sein. Der Minister könnte dann darauf verweisen, dass der Kreistag eindeutig das beschlossen hat, was er in seinem Brief bereits gefordert hat: Ein Zentralspital anstelle der zwei Krankenhäuser Waldshut und Bad Säckingen.