Waldshut-Tiengen Sonntagsverkauf und Food-Trucks locken Tausende Besucher nach Tiengen

Tausende von Besuchern und Volksfest-Atmosphäre konnte Tiengen beim Sonntagsverkauf und dem gleichzeitig erstmals stattfindenden Food-Truck-Festival verzeichnen. Dicht an dicht drängten sich die Menschen bei bestem Wetter in der Hauptstraße und vor den Imbiss-Lastwagen.

Geradezu Volksfest-Atmosphäre gab es am Wochenende in der Tiengener Innenstadt. Tausende von Bummlern, Shoppern und Feinschmeckern genossen den von der Tiengener Aktionsgemeinschaft organisierten Sonntagsverkauf. Bei bestem Wetter konnte entspannt und ohne Hektik in der Innenstadt eingekauft werden. Fast alle Geschäfte hatten geöffnet, und viele Läden organisierten zudem Aktionen wie Losverkauf, Kinderschminken, Rabatte oder Gutscheine.

Zum ersten Mal beim Sonntagsverkauf dabei war die "Kulinaria Streedfoodtour", organisiert von der Firma Hellfire. Rund 20 sogenannte Food-Trucks aus der näheren und weiteren Umgebung boten an beiden Tagen Speisen von Burger und Pommes über Spießen bis hin zu gutbürgerlichem Rindsgulasch mit Spätzle an. Aufgrund des großen Andrangs musste man sich sowohl in den Schlangen vor den Food-Trucks als auch beim Durchkommen in der Hauptstraße gedulden.

„Hier ist die Hölle los!“ bestätigte Christa Bader, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft den großen Besucheransturm. der Verband hatte mit Sektstand, Kinderkarusell, Kaffee und Kuchen sowie Luftballons und Rosen das Rahmenprogramm organisiert. Überall in den Geschäften waren entsprechende Gutscheine erhältlich.

Bei der Autoausstellung konnten rund 20 US-amerikanische Oldtimer wie die Chevrolet Corvette, der Cadillac Coup de Ville oder der Ford Mustang zum Teil direkt neben ihren modernen „Enkeln“ in der Fußgängerzone bewundert werden. Ebenfalls dabei war die Motorradgemeinschaft „Plüschi-Crew“, die mit ihren Plüsch-Helm-Überziehern mittlerweile deutschlandweit Bekanntheit erlangt hat und Spenden für die Tiengener Lebenshilfe sammelte.

Die Geschäftsleute zeigten sich mit dem Verlauf überwiegend sehr zufrieden. Viele freuten sich über das große Interesse der vielen Besucher, gezielt eingekauft wurde laut vielen Aussagen allerdings weniger. Der seit über zehn Jahren stattfindende Tiengener Sonntagsverkauf ist mit seinem Volksfest-Charakter ein fester Termin im Veranstaltungskalender und ein starker Werbeträger für die Klettgaustadt.