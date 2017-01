Waldshut-Tiengen Sonntagsverkauf: Strengere Maßstäbe für Genehmigung

Auch in Waldshut-Tiengen muss der Handel sich auf strengere Kriterien bei der Genehmigung seiner verkaufsoffenen Sonntage einstellen. Im Blickpunkt stehen die obligatorischen Begleitveranstaltungen. Sie dürfen keine Alibi-Funktion haben, sondern müssen schon allein für sich die Wirkung eines Publikumsmagneten ausüben, lautet der Tenor der neuen Rechtslage.

Waldshut-Tiengen – Beim Sonntagsverkauf muss sich auch der Einzelhandel in Waldshut-Tiengen auf strengere Genehmigungs-Kriterien einstellen. Grund ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das die Messlatte für eine Bewilligung höher hängt. Laut dem Leiter des städtischen Ordnungsamts, Harald Pietz, können die Konsequenzen für die bislang üblichen Veranstaltungen momentan noch nicht abgeschätzt werden. Die Sprecher der Gewerbeverbände sehen die bisherige Praxis mit jeweils zwei Sonntagsverkäufen pro Jahr nicht in Frage gestellt.

„Sonntagsverkauf mit Rahmenprogramm“ – diese immer wieder verwendete informelle Bezeichnung steht für den bisherigen Umgang mit der Ladenöffnung am siebten Wochentag. Entsprechend der schon früher geltenden Maßgabe, dass eine solche Aktion nicht isoliert zulässig ist, sondern nur in Verbindung mit einer anderen Publikumsveranstaltung, präsentierten die Verantwortlichen des Werbe- und Förderungskreises Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen eigene Anlässe mit Schauvorführungen und Bewirtung: Mal war es ein Programm „Rund um den Apfel“, mal hieß das Motto „Vielfältiger Schwarzwald“, mal wurde, wie zuletzt in Waldshut, ein Halloween-Fest organisiert. Und immer wieder mal war der Sonntagsverkauf in Waldshut und Tiengen mit Autoausstellungen verbunden.

Bereits im November 2015 hat ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts genauer definiert, wie die Relation zwischen Sonntagsverkauf und Begleitprogramm aussehen muss: Die Ladenöffnung darf nicht Selbstzweck sein. Sondern die damit verbundene Veranstaltung, so erklärte das Regierungspräsidium Freiburg auf Anfrage, muss eine Besucherzahl anziehen, welche „die bei einer alleinigen Öffnung der Verkaufsstellen zu erwartende Zahl der Ladenbesucher übersteigt“.

Die Stadt Bad Säckingen sah sich bereits mit Konsequenzen aus dem Urteil konfrontiert. In der Kurstadt wurde der Sonntagsverkauf, analog zu den Veranstaltungen in Waldshut-Tiengen, bislang mit Märchentagen oder einem Frühlingsfest gerechtfertigt. Aufgrund eines Hinweises des Regierungspräsidiums muss das Rathaus nun Besucherzahlen ermitteln.

Das gleiche Prozedere wird für Waldshut-Tiengen erforderlich. Harald Pietz, Leiter des städtischen Ordnungsamts, erklärte auf Anfrage dieser Zeitung: „Zur Überprüfung der vorrangigen Bedeutung des Anlasses der Verkaufssonntage wird künftig eine Prognose der Stadt vorliegen, um die jeweilige Bedeutung der Verkaufstätigkeit und des Anlasses abschätzen zu können.“ Das Ordnungsamt beabsichtige, diese Einschätzung in Zusammenarbeit mit dem Werbe- und Förderungskreis Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen zu erstellen.

Geprüft werden müsse auch, ob der Sonntagsverkauf in Randlagen wie Kaitle, Schmittenau, Gewerbepark Hochrhein und Liedermatte noch zulässig sei. Denn die bisherigen Aktionen hätten sich ja überwiegend auf die Innenstädte beschränkt. Unabhängig von den angekündigten Analysen meint Pietz jedoch, dass bereits die bisherige Vorgehensweise in Waldshut-Tiengen mit der neuen Rechtssprechung konform sei.

Sprecher der Gewerbeverbände zeigen sich zuversichtlich, dass an der Praxis des Sonntagsverkaufs grundsätzlich nichts geändert werden muss. Nikola Kögel von der AktionsgemeinschaftTiengen sagt auf Anfrage dieser Zeitung: „Der Sonntagsverkauf war immer schon in eine attraktive Veranstaltung eingebettet.“ Jochen Seipp vom Werbe- und Förderungskreis Waldshut: „Wir geben uns schon Mühe bei der Gestaltung des Anlasses.“ Seipp meint aber auch: „Das Urteil macht es insgesamt nicht einfacher.“

Frühjahr und Herbst

Üblicherweise finden Sonntagsverkäufe in Waldshut und Tiengen jeweils zwei Mal pro Jahr (Frühjahr und Herbst) statt. Während es mehrere Male auch einen gemeinsamen Sonntagsverkauf gab, liegen alle Termine nun wieder getrennt. Nächste Veranstaltung in Waldshut ist am 7. Mai in Verbindung mit dem alle zwei Jahre stattfindenden Autotag. In Tiengen ist für 26. März zusammen mit dem Sonntagsverkauf erstmals ein Food-Truck-Festival geplant.