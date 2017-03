Waldkirch/Gurtweil Sonntagsdienst: Sonntags ist für Pfarrer der wichtigste Arbeitstag

Sonntagsdienst: Der Sonntag ist für Pfarrer der wichtigste Arbeitstag der Woche. Pater Hermann-Josef Zoche, zuständig für Gurtweil und Waldkirch, gibt Einblick in seine Tätigkeit und verrät, was er sonntags alles machen muss.

Eines der Zehn Gebote lautet bekanntlich „Du sollst den Tag des Herren heiligen.“ Doch ausgerechnet Pfarrer haben am Sonntag ihren wichtigsten Arbeitstag. Schließlich zelebrieren sie mit ihrer Gemeinde den Sonntagsgottesdienst und halten die Predigt. Auf den Widerspruch angesprochen erläutert Pfarrer Hermann-Josef Zoche, dass es sich dabei „nicht um Arbeit im normalen Sinne“ handeln würde. Vielmehr gehe es bei der Sonntagsruhe um das talmudische Prinzip des Verbots der „knechtischen Arbeit“, sprich darum, dass diejenigen, die in Lohnarbeit sind, vom Arbeitgeber freibekommen sollen.

Für Pfarrer Zoche beginnt der Sonntag um 7 Uhr morgens, nach einem Morgengebet sucht er nach möglichen Verbesserungen seiner Predigt, die am Samstagabend in der Vorabendmesse das erste Mal verlesen wird. Um 9.30 Uhr beginnt die Messe in Waldkirch, ist diese beendet, fährt Zoche nach Gurtweil, um dort die zweite Messe des Tages um 11 Uhr zu leiten. Oft finden sonntags anschließend noch Taufen statt, bei denen ein Pfarrer ebenso unabkömmlich ist, wie bei Gottesdiensten. Die Ideen für seine Sonntagspredigt entstehen meist schon Tage vorher und richten sich immer nach den Themen des anstehenden Gottesdienstes. Als Katholik habe er es da einfacher als die evangelischen Pfarrer, da die katholische Liturgie einen festen Rahmen biete, so Zoche.

Anstelle des Sonntags haben viele Priester montags frei. Dies sei so auch explizit von der Kirche gewollt, erklärt Hermann-Josef Zoche. Er nutzt diese freie Zeit, um mit Ordensbrüdern wandern zu gehen, zum Lesen, Schwimmen oder Kochen. Jedoch lasse sich bei einem Pfarrer Freizeit und Arbeit nicht komplett abkoppeln: „Jegliche Tätigkeit kann im weitesten Sinne als Arbeit bezeichnet werden,“ sagt Pfarrer Zoche.

Aufgewachsen in einer katholischen Familie, hatte er von früh auf die Idee, Pfarrer zu werden. „Ich wurde sozusagen katholisch sozialisiert und das Berufsbild des Pfarrers hat mich schon immer fasziniert, von dem her lag es nahe, Pfarrer zu werden,“ erzählt Zoche, der seit 25 Jahren in Waldkirch ist.

Zur Person

Pfarrer Hermann-Josef Zoche (58) wurde in Bremen geboren und fühlte sich schon früh der katholischen Kirche hingezogen. Nach dem Abitur 1978 ging er als Priesteramtskandidat für die Diözese Osnabrück an die vom Jesuitenorden geführte „Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen“ in Frankfurt. In Freiburg führte er das angefangene Theologiestudium fort und immatrikulierte sich zudem in Philosophie. In beiden Fächern promovierte er und wurde 1987 zum Priester geweiht. Neben seiner Tätigkeit als Pfarrer für die Pfarrei "St. Marien" in Waldkirch und Gurtweil hält er außerdem Vorträge und leitet Workshops über Wirtschafts-Ethik, zudem ist er Verfasser etlicher Bücher.