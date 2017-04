Tiengen Sonntagsdienst: Jeden zweites Sonntag ist Karin Moser im Altenpflegeheim St. Josef in Tiengen im Einsatz

Im Altenpflegeheim St. Josef gibt es sonntags zwar mehr Angehörigenbesuche, aber dennoch weniger Trubel als unter der Woche, erklärt Pflegeteamleiterin Karin Moser.

Sonntag, kurz nach 5 Uhr morgens: Karin Moser bereitet sich auf einen intensiven Arbeitstag vor. Mit der Dienstübergabe um 6.30 Uhr tritt Schwester Moser ihre Schicht im Altenpflegeheim St. Josef in Tiengen an. Die Pflegekräfte, die über Nacht die 58 Bewohner betreut haben, berichten ihr und ihren Kollegen der Tagesschicht über besondere Vorkommnisse während der Nachtschicht. Jede Woche bekommt Moser bestimmte Bewohner zugeteilt, um die sie sich in dieser Woche kümmert. „Durch diese sogenannte Bezugspflege soll eine persönliche Beziehung zwischen den pflegenden und den zu betreuenden Personen aufgebaut werden“, erklärt Waldemar Herz, Geschäftsführer des Altenpflegeheims – Betreutes Wohnen St. Josef.

Die Pflegefachkräfte waschen die Bewohner morgens, ziehen sie an, geben ihnen ihre Medikamente und bereiten sie auf das Frühstück um 8 Uhr vor. Bettlägerige Bewohner, denen der Gang zum Speisesaal nicht möglich ist, werden von Karin Moser in ihren Zimmern mit Frühstück versorgt. Zwischen 10 und 11 Uhr ist der Pflegerhythmus beendet und wird schriftlich dokumentiert.

Die schriftliche Dokumentation der Tätigkeiten ist nach jedem Pflegerhythmus Pflicht für Karin Moser. Während sie die Medikamente für das Mittagessen vorbereitet, können die Bewohner verschiedenen Beschäftigungen mit geschulten Betreuungskräften nachgehen. Nach der Mittagszeit besteht ebenfalls wieder Pflegebedarf, da einige Bewohner für einen Mittagsschlaf bettfertig gemacht werden müssen. Andere Bewohner widmen sich am Nachmittag der Beschäftigungstherapie oder einem Imbiss mit Kaffee und Kuchen.

„Sonntags sind die Abläufe eigentlich dieselben, aber da beispielsweise keine Hausarztbesuche anstehen, ist ein bisschen weniger Trubel“, erläutert Karin Moser. Zwar gebe es am Wochenende mehr Besuche von Angehörigen, jedoch sei der Terminplan unter der Woche im Seniorenheim voller. Ein Teil der 50 Mitarbeiter im Altenpflegeheim muss am Wochenende verstärkt arbeiten, damit der andere Teil frei haben kann.

Karin Moser hat also jeden zweiten Sonntag frei. Die Mitarbeiter müssen dann entweder durchgehend von 6.30 bis 16.30 Uhr arbeiten oder können eine Schicht von 6.30 bis 12 Uhr oder von 16 bis 20 Uhr übernehmen. Die Organisation des Wochenendplans bespricht die Pflegeteamleiterin Karin Moser mit ihren Kollegen. „Man arbeitet hier recht selbstständig, das ist mir wichtig“, erklärt sie. Wenn sie dann Freizeit hat, genießt sie vor allem eines besonders: „Nicht ständig auf die Uhr schauen zu müssen.“

Zur Person

Karin Moserwohnt in Nöggenschwiel und ist 47 Jahre alt. Gelernt hat sie den Beruf der Zahnmedizinischen Fachangestellten. Nach einigen Jahren Berufserfahrung entschied sie sich jedoch, sich neu zu orientieren, und begann eine dreijährige Ausbildung zur Examinierten Altenpflegerin. Nach der Schließung des Kreispflegeheims in Tiengen wechselte Moser in das Altenpflegeheim – Betreutes Wohnen St. Josef, in welchem sie nun bereits seit viereinhalb Jahren tätig ist.