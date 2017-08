Waldshut-Tiengen Sommersprachcamp am Hochrhein-Gymnasium wird wieder rege genutzt

Die Caritas Hochrhein veranstaltet zum vierten Mal wieder das Sommersprachcamp. 13 junge Neuankömmlinge lernen bei Sprachlehrerin Hanne Breinig und Abiturientin Annabella Gampp im Hochrhein-Gymnasium Deutsch.

Während viele Schüler noch ihre Sommerferien genießen, werden in den Räumen des Hochrhein-Gymnasiums noch den ganzen August über fleißig Verben und Zeitformen gepaukt. 13 neu zugezogene Kinder und Jugendliche zwischen elf und 18 Jahren sind vertieft in ihre Lehrbücher und wollen sich erste Grundkenntnisse in der deutschen Sprache aneignen.

Aufmerksam hören sie der pensionierten Sprachlehrerin Hanne Breinig zu, die von Abiturientin Annabella Gampp unterstützt wird. Sie alle sind Teil des Sommersprachcamps, ein Projekt der sozialpädagogischen Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien mit Migrationshintergrund und der Jugendmigrationsdienste des Caritasverbandes Hochrhein. Vier Wochen lang wird den Teilnehmern vormittags von Montag bis Freitag die deutsche Sprache ein Stückchen nähergebracht.

Initiiert wurde das Camp vor vier Jahren vom damaligen Schulleiter des Hochrhein-Gymnasiums, Lothar Senser. Christina Gampp, Leiterin der Beratungsstelle, erklärt dazu: „Damals gab es im Landkreis kaum Vorbereitungsklassen und die Situation für ausländische Jugendliche gestaltete sich noch viel schwieriger. Diese saßen in der Schule und haben teilweise kein Wort verstanden.“ Auch wenn sich die Umstände im Zuge der Flüchtlingswelle geändert haben, die Ziele sind dieselben geblieben: „All diese jungen Menschen sind frisch nach Deutschland gekommen. Das Projekt soll Ihnen einen sanften Einstieg ermöglichen und Selbstbewusstsein vermitteln.“, so Gampp. Es gehe darum, Ihnen erste Kenntnisse in der deutschen Sprache und über deutsche Lebensgewohnheiten zu vermitteln, damit sie so einen Platz in der neuen Heimat finden können.

Das Angebot ist für jeden Neuankömmling gedacht, der im September eine Schule besuchen wird. So besteht die aktuelle Klasse neben Flüchtlingen unter anderem auch aus jungen EU-Bürgern, einem Kolumbianer und einem Vietnamesen. Jeder von ihnen hat ein anderes Lerntempo und unterschiedliche Vorkenntnisse. Durch die kleine Gruppengröße kann auf jeden individuell eingegangen werden.

Projektleiterin Hanne Breinig erläutert den Tagesablauf: „Wir beginnen mit einem Test, der sich hauptsächlich um die Verwendung der richtigen Artikel und des Plurals dreht. Anschließend ist Frontalunterricht angesagt, bei dem mir vor allen Dingen wichtig ist, dass die Schüler miteinander kommunizieren. Zudem verfügen wir über ein Lehrbuch, das Aufgaben für alle Schüler entsprechend ihrem Fortschritt bereithält, aber auch Themen wie Mathematik und Geografie behandelt.“ Für vier Wochen ein straffes Programm. Doch Hanne Breinig erinnert an die Zielsetzung: „Es geht darum, dass sie in ihrer Schule miteinander reden können und nicht traurig dort herumsitzen, weil sie keine Ahnung haben von dem, was läuft.“ Sie verweist auf positive Erfahrungen ehemaliger Campteilnehmer: „Ein Moldauer besucht nun die neunte Klasse des Hochrhein-Gymnasiums und hat eine Drei in Deutsch. Innerhalb dieser kurzen Zeit finde ich das irre.“

Auch nach Abschluss des Camps stehen Hanne Breinig und Annabella Gampp ihren Schülern zur Seite. Sie vermitteln bei Schulproblemen und unterstützen die Jugendlichen dabei, einem Verein beizutreten und Anschluss an die Gesellschaft zu finden. Ein weiterer Ansprechpartner ist die Beratungsstelle der Caritas. Christina Gampp ist stolz auf das Projekt: „Es mag zwar eine kleine Sache sein, aber gerade diese vier Wochen werden im Leben eines neu zugezogenen Jugendlichen wirklich in Erinnerung bleiben."