vor 26 Minuten Jonathan Boese Waldshut-Tiengen Sommerferienprogramm Fez: In Fezitty leben die Kinder wie die Großen

Im Rahmen des Sommerferienprogramms Ferien zuhause spielen 47 Kinder in Fezitty das das Leben als Erwachsene nach. In der künstlichen Stadt in der Stadthalle Tiengen üben Berufe aus und lernen, mit Geld umzugehen.