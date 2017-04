Frankreich/Waldshut-Tiengen So wählt Waldshut-Tiengens Partnerstadt

So wählt Waldshut-Tiengens Partnerstadt

Bei den Präsidentenwahlen in Frankreich lag Waldshut-Tiengens Partnerstadt Blois nur beim vorläufigen Sieger im Landestrend.

Auch in der ehemaligen Königsstadt an der Loire hatte der sozialliberale Kandidat, Emmanuel Macron, mit 25,39 Prozent die Nase vorn. Seine härteste Wiedersacherin, Marine Le Pen vom rechtsnationalen Front National, landete mit 16,47 Prozent beim Wahlgang am Sonntag nur auf Platz vier. Platz zwei sicherte sich Jean-Luc Mélenchon (La France insoumice) mit 20,93 Prozent. Auf Platz drei kam François Fillon (Les Républicains) mit 19,38 Prozent. Der Sozialist Benoît Hamon wurde mit 10 Prozent Fünfter. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,18 Prozent.