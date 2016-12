Waldshut So viele Babys wie noch nie: In diesem Jahr gab es bereits 725 Geburten im Waldshuter Spital

So viele Babys wie noch nie: In diesem Jahr gab es bereits 725 Geburten im Waldshuter Spital

Im Waldshuter Spital gibt es die einzige Geburtsstation im Kreis Waldshut. In diesem Jahr wird es einen Geburten-Rekord geben – darunter mit dem kleinen Matheo auch ein Weihnachtsbaby. Viele werdende Mütter bringen ihr Kind in der Schweiz zur Welt.

Glücklich hält Sofija Strittmatter aus Schachen ihren vier Tage alten Matheo auf dem Arm. In diesem Jahr gab es für sie an Heilig Abend eine ganz besondere Bescherung: Um 18.40 Uhr kam ihr zweites Kind auf die Welt. „Wir haben es nicht geglaubt, als uns der 24. als Termin genannt wurde“, sagt sie. Sofija Strittmatter ist eine von rund 725 Frauen, die in diesem Jahr im Waldshuter Spital ihr Baby zur Welt gebracht haben. So viele Geburten wie bislang gab es im Waldshuter Spital noch nie. Im vergangenem Jahr waren es laut Henrik Lutz, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Waldshut, 660 Geburten. Das Waldshuter Spital ist das einzige im Kreis, das noch eine Geburtsstation hat. In Bad Säckingen wurde die Entbindungsstation im Sommer 2013 geschlossen, in Stühlingen war das bereits 2010 der Fall.

Rund 32 Frauen kamen aus der Stadt Bad Säckingen nach Waldshut, um dort ihre Kinder zur Welt zu bringen. Aus dem Raum Bad Säckingen waren es 61. Damit bestätigen sich die Schätzungen vom ehemaligen Geschäftsführer der Spitäler Hochrhein, Uwe Lorenz, der nach der Schließung der Bad Säckinger Entbindungsstation mit einem Zuwachs von maximal 100 Geburten rechnete. Trotz des Zuwachses gibt es noch Kapazitäten auf der Entbindungsstation. Rund 900 Geburten könnten dort jährlich stattfinden. Ob die Flüchtlingssituation mit der steigenden Geburtenzahl zusammenhängt, darüber gibt es im Spital keine Zahlen.

Frauen aus dem Hochrheingebeiet gehen auch in die Schweiz, um dort ihr Baby zu bekommen. So wie in das Asana Spital in Leuggern. Das ist auf dem besten Weg, den letztjährigen Rekord von 664 Geburten zu knacken – dies nicht zuletzt dank deutschen Frauen. Über ein Viertel der Mütter kommen aus Süddeutschland. Ende Oktober wurde dort das 600. Baby – ein deutsches Mädchen – geboren. Bis Ende Jahr haben sich noch rund 100 Frauen zur Geburt angemeldet. Weil das Spital den Krankenkassen aber deutsche Preise verrechnet, macht es weniger Gewinn.



Eine Frau, die in Leuggern in diesem Jahr ihr Kind auf die Welt gebracht hat, ist Fabienne Zintl aus Görwihl. Und wie es der Zufall will, war die Tochter von Fabienne Zintl das 600. Kind, das 2016 in diesem Spital geboren wurde. Zintl sagt: „Das Krankenhaus hat eine überschaubare Größe und eine familiäre Atmosphäre.“ Aber: „Der bürokratische Aufwand für mich als Deutsche ist enorm. Ich habe mich beim Zivilstandesamt erkundigt, welche Unterlagen und Dokumente ich benötige. Jetzt stellt sich heraus, dass ich noch jede Menge weiterer Unterlagen benötige.“ Keine Probleme habe es bei der Abwicklung mit der Krankenkasse gegeben.

Doch wieso kommen Frauen in die Schweiz, wo die medizinische Versorgung viel teurer ist? Eine Vereinbarung zwischen den deutschen Krankenkassen und dem Asana Spital Leuggern regelt die Kostenverteilung: Die Versicherungen, die wie in der Schweiz die vollen Geburtskosten tragen, zahlen denselben Preis, wie sie in Deutschland entrichten würden – unter dem Strich zahlen sie weniger als die Schweizer Krankenkassen. „Dank dieser Vereinbarung bleiben unsere Tore auch für Schwangere aus Deutschland offen, die für uns zum Einzugsgebiet zählen“, sagt Direktor René Huber. Auch wenn das Spital durch diese Patientinnen weniger einnimmt: Das Modell zahlt sich aus. „Die rund 180 Frauen, die pro Jahr aus Deutschland zu uns kommen, leisten einen Beitrag an die Fixkosten, die wir so oder so haben“, erklärt Huber.

Spital Waldshut

Im Waldshuter Spital gibt es die einzige Geburtsabteilung im Kreis Waldshut. In den Kreißsälen stehen den werdenden Müttern neben den klassischen Entbindungsbetten beispielsweise auch Entbindungswannen für eine Geburt im Wasser zur Auswahl.