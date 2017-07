Waldshut-Tiengen So viel kostet ein Feuerwehreinsatz

So viel kostet ein Feuerwehreinsatz

Neue Satzung regelt die Kosten für Ausrücken und Geräteeinsatz. Einsätze bei Hausbränden bleiben weiterhin kostenfrei.

Rückt die Feuerwehr aus, um beispielsweise einen umgestürzten Baum aus einem Vorgarten zu bergen, verursacht das Kosten. Und diese werden für gewöhnlich dem Eigentürmer des Grundstückes oder dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Das Gleiche gilt für einen Fahrzeugbrand oder aber auch für Fehlalarme. Wie viel das kostet, wurde vom Gemeinderat in einer Satzung neu geregelt. Zu einem Hausbrand rückt die Feuerwehr auch weiterhin kostenfrei aus. Auch, so Kommandant Peter Wolf, seien die festgelegten Gebühren nicht kostendeckend. Die Differenz trage weiterhin die Kommune im Rahmen ihrer Daseinsfürsorge.

Der Hintergrund: Bereits im Dezember 2015 hat der Landtag das Feuerwehrgesetz geändert. Darin wurden „die Vorschriften zur Berechnung und Erhebung des Kostenersatzes für Einsätze der Gemeindefeuerwehr neu gefasst“. Konkret geht es darum, was Einsätze der Feuerwehr kosten, und zwar sowohl die Fahrzeuge, als auch die Feuerwehrleute selbst. In dieser sogenannten Kostenersatz-Satzung ist nun detailliert aufgeführt, für welches Einsatzgerät, zum Beispiel Spreizer oder Kettensäge, künftig wie viel berechnet wird. Die Kosten werden in Stundensätzen für Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge erhoben.

Die Personalkosten: Für das Jahr 2017 berechnet die Stadt künftig 30 Euro pro Stunde für jeden eingesetzten Feuerwehrangehörigen. Ist der hauptamtliche Feuerwehrkommandant auch im Einsatz, so fallen hierfür 70 Euro pro Stunde an.

Die Fahrzeugkosten: Die Kosten für Einsätze von Fahrzeugen und Drehleiter sind in der Satzung differenziert aufgelistet und reichen von 16 Euro pro Stunde für einen Einsatz des Kommandowagens bis hin zu 264 Euro pro Einsatzstunde für die Drehleiter DLAK 23/12. Die Kostensätze für die Fahrzeuge hat das Innenministerium landeseinheitlich festgelegt.

Die Materialkosten: Es gibt zudem eine umfangreiche Liste, was der Einsatz von sonstigem Material kostet. Kommt beispielsweise eine Kettensäge zum Einsatz, so stellt die Stadt Waldshut-Tien-gen dies künftig mit zehn Euro pro Einsatz in Rechnung. Deutlich teurer wird es, wenn eine Gefahrgutpumpe eingesetzt wird. Hier fallen dann 166 Euro pro Einsatz an. So richtig teuer wird es, wenn ein „begrenzt wiederverwertbarer" Chemikalien-Schutzanzug benötigt wird. Hier würde dann eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 4288 Euro zu Buche schlagen.

Der Fehlalarm: Die Berechnung von Einsätzen für Fehlalarme, ausgelöst durch Brandmeldeanlagen oder durch „böswillige Alarme", werden künftig je nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt.

Die Rechnungspflicht: Die Stadt stellt Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr in Rechnung, wenn beispielsweise die Gefahr oder der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden. Fahrzeughalter werden zur Kasse gebeten, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen, Anhängerfahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde. Oder von Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -einsatzmittel, die bei einem Brand in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb anfallen. Eine Rechnung gibt es unter anderem aber auch für bei Brandsicherheitswachdienste bei Veranstaltungen.

