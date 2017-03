Waldshut-Tiengen So informativ war die Immo' 17

Zahlreiche Besucher haben sich auf der Immobilienmesse Immo'17 des SÜDKURIER Medienhauses in der Tiengener Stadthalle informiert. 23 Aussteller haben die Besucher über das vielfältige Angebot zum Bauen und Wohnen informiert, zudem gab es ergänzende Fachvorträge, wie mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Dörflinger, im Gespräch SÜDKURIER-Redaktionsleiter Hochrhein, Kai Oldenburg.

Für alle Fragen und Anliegen rund um Immobilien war sie wieder eine ergiebige Anlaufstelle: Die siebte Immo des SÜDKURIER Medienhauses in der Tiengener Stadthalle. Am Samstag und Sonntag nutzen Hunderte von Besuchern die Gelegenheit, ihre Träume vom Eigenheim durch gezielte Informationen von Bauträgern, Finanzdienstleistern und Maklern etwas konkreter werden zu lassen. 23 Aussteller, zwei mehr als bei der Immobilienmesse 2015, waren für die Besucher da.

Die Stadt Waldshut-Tiengen war ebenfalls vertreten und informierte an ihrem Stand über Bauplätze. „Eine gute Vorbereitung beim Hausbau- oder Hauserwerb ist das A und O und die Messe hierfür an diesem Wochenende der beste Ort“, sagte Oberbürgermeister Philipp Frank, Schirmherr der Immo' 17. Zusammen mit Heiko Spitznagel, bei dem als Anzeigenverkaufsleiter Hochrhein im SÜDKURIER Medienhaus wieder die Fäden zusammenliefen, eröffnete er die Messe. Spitznagel informierte unter anderem über die Bausituation in der Schweiz und vor Ort und sprach von einer weiterhin regen Bautätigkeit besonders in einigen östlichen Kreisgemeinden und bedingt durch die Nähe zur Schweiz, von einem starken Preisgefälle zwischen dem nördlichen und südlichen Kreisgebiet.

Zusätzliche Informationen bekamen die Besucher bei fünf Fachvorträgen. Bei einem beantwortete der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger Fragen von Kai Oldenburg, SÜDKURIER-Redaktionsleiter Hochrhein. Dörflinger sieht die Bebauungsmöglichkeiten in Waldshut nach Erschließung des Aarbergs „so ziemlich am Ende“ und nannte Verdichtung und Nutzungsänderungen über Neuerschließungen hinaus, Themen, über die es zu sprechen gilt. Neben geballter Information war die Immo' 17 natürlich auch wieder ein Treffpunkt, an dem man mit Speisen und Getränken aus der Cafeteria gemütlich zusammensitzen und beim Messe-Gewinnspiel mitmachen konnte. Ein großer Spaß, besonders für die kleinen Messebesucher, war Clownin Galina, die auf Initiative des Ausstellers RE/MAX allerlei Unfug anstellte.